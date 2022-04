Tilsa Lozano responde si tiene autoridad moral para opinar sobre la presunta infidelidad de Óscar del Portal

Tilsa Lozano fue criticada por Magaly Medina y Rodrigo González por opinar sobre los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. (Foto: Instagram)

Tilsa Lozano no fue ajena a los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, por lo que no dudó en emitir su opinión en el programa matutino D’ Mañana. La exmodelo aseguró que las imágenes difundidas por Magaly Medina no evidencian una infidelidad por parte del periodista deportivo y que había manera de justificar que no hizo nada malo esa noche.

Estas declaraciones fueron rechazadas por la conductora de Magaly TV La Firme y también por Rodrigo González, presentador de Amor y Fuego. Ambos le recordaron que ella misma admitió en el pasado haber mantenido un romance clandestino con el futbolista Juan Manuel Vargas, quien sigue casado hasta hoy con Blanca Rodríguez .

“Tilsa va a aconsejarle a Óscar del Portal cómo tiene que hacer para engañar a su mujer. Ella tiene amplia experiencia para poder aconsejar a un tramposo, qué cosa le va a decir a su esposa ahora, qué hable con ella. ¿Por qué mejor no se consiguieron un par de psicólogas? Ella fue la Retiz en su época”, comentó indignada.

Por su parte, el popular Peluchín le aseguró a Lozano que no tiene autoridad moral para hablar sobre estos temas debido a su historial. También criticó a Christian Domínguez y a Mario Hart por opinar sobre la infidelidad en América Hoy, ya que ambos también admitieron que le fueron infieles a sus entonces parejas.

TILSA LOZANO RESPONDE

En entrevista con América Espectáculos, la exmodelo fue consultada sobre las críticas que recibió por opinar sobre los ampays a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. “Te dicen que no tienes autoridad moral para hablar sobre infidelidad. ¿Qué puede decir sobre eso?”, consultó el reportero del canal.

“Bueno, no sé. Yo podría decir que cuando alguien ve a alguien borracho o en juerga y opina, yo también podría decir que no tiene autoridad moral para hablar sobre ciertas cosas. Entonces, que cada uno haga lo que quiera y que hable lo que quiera” , contestó la exconductora.

ROMANCE PROHIBIDO

En el Valor de la Verdad , Tilsa confesó haber tenido un amorío con el ‘Loco’ Vargas. Ambos tenían encuentros secretos y eran muy cuidadosos para no ser ampayados. Incluso, llegaron a convivir durante un tiempo. También reveló que el deportista quiso comprarle un departamento, el cual ella rechazó porque quería demostrarle que no le importaba su dinero.

Cuando le preguntaron si hubiera dejado todo por el amor del ‘Loco’ Vargas, ella respondió que sí. “Hubiera dejado mi casa, mi país, mi familia… todo. Una vez me lo pidió. Le pedí que salga a decir al Perú que yo era su mujer”.

La última pregunta fue “¿Sientes que Juan Manuel Vargas te amó?”, a lo que contesó que no. “A veces que te ame una persona, no significa que te ame de la manera que tú necesitas que lo haga” , dijo entre lágrimas. La ex ‘Vengadora’ se llevó los 50 mil soles.

Tilsa Lozano contó que tuvo una relación con Juan Manuel Vargas en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)