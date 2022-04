La advertencia de Magaly Medina a Óscar del Portal que podría peligrar su viaje familiar en Punta Cana

Magaly Medina arremetió contra Óscar del Portal por lucirse con su esposa en Punta Cana. (Fotos: Instagram)

Óscar del Portal y su esposa Vanessa Químper fueron captados juntos en Punta Cana, en República Dominicana, luego del escándalo mediático que protagonizó el comentarista deportivo con Fiorella Méndez. En las imágenes difundidas por Magaly Medina, la pareja se luce caminando por un hotel junto a sus dos hijos, lo que daría entender que la esposa del periodista sí llegó a perdonarlo.

Esta presunta reconciliación no fue del agrado de la ‘Urraca’, quien arremetió contra el exconductor de América Deportes por haberse aprovechado de la situación. Recordemos que, a diferencia de Aldo Miyashiro, Del Portal nunca fue captado por las cámaras de Magaly TV La Firme besando a la productora. Sin embargo, sí pasaron la noche juntos en el mismo departamento.

“Cada matrimonio es un mundo diferente y definitivamente él la sacó fácil. Vemos ahí como si nada hubiera pasado con la esposa, como si no hubiera habido un ampay. Aunque no haya imágenes, creo que los indicios que nosotros dimos acá eran más que suficientes ”, comentó la conductora sobre los rumores del presunto romance clandestino que Óscar sostenía con Fiorella.

Sin embargo, Medina no quiso criticar a Vanessa Químper, puesto que desconoce los motivos por los cuales estaría intentando salvar su matrimonio. “Una mujer en el fondo se da cuenta cuando un hombre está mintiendo. Las razones por las que ella quiere conservar a este jugador es cosa de ella. Cada uno hace lo que le nace, lo que sus principios indican”, sostuvo.

ADVIERTE A ÓSCAR DEL PORTAL SOBRE AMPAY

Magaly Medina le recordó al periodista deportivo que su programa realmente quería atraparlo a él y no a Aldo Miyashiro, quien terminó siendo ampayado besando a Fiorella Retiz cerca a un balcón del departamento. Es por ello que, probablemente, lo siga investigando para conocer qué relación tiene con Fiorella Méndez, productora de La Banda del Chino.

“Los rumores indicaban que él trampeaba con Fiorella y por eso fuimos a comprobarlo. Ella creyó eso (que no pasó nada) Vamos a ver… esta historia no está terminada. Nada de esto esta terminado. Ojalá que Del Portal haya cerrado y cubierto todos sus pasos, para que luego no vaya a decepcionar más o poner en el candelero a su matrimonio ”, manifestó Medina.

FIORELLA MÉNDEZ CUENTA QUÉ PASÓ ESA NOCHE

Christian Domínguez fue el portavoz de la productora La Banda del Chino tras el sonado ampay. Durante la emisión de América Hoy, el cumbiambero explicó que Fiorella Méndez le dijo que ella solo se quedó a dormir en el departamento de Óscar del Portal porque estaba muy cansada de trabajar hasta altas horas de la noche .

“Ella lloraba todo el tiempo. Me dijo que se quedó dormida porque justamente trabaja para ambas personas. (Con Aldo Miyashiro) trabaja lo de Once Machos y con Óscar del Portal hace La Liga. Me dijo llorando que, fácil nadie le iba a creer, pero que ella se quedó dormida y que nunca vio a Aldo (besando a Fiorella)”, contó la actual pareja de Pamela Franco.

Posterior a ello, Méndez decidió escribirle al cantante de cumbia vía WhatsApp a fin que contara al público que la esposa del periodista deportivo, Vanessa Químper, sabía que ella estaba en su departamento para trabajar, y no para tener un encuentro pasional con Del Portal. “Me dice que estaba la persona que trabaja en su casa, siempre estuvo allí. Había 7 personas y la esposa de Óscar sí sabía de esta reunión”, dijo Domínguez.