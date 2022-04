Óscar del Portal: Fiorella Méndez y la vez que se puso nerviosa cuando habló sobre la infidelidad

Fiorella Méndez habló sobre la infidelidad en un episodio de Habla Chino, programa digital de Aldo Miyashiro. (Foto: Youtube)

En el 2019, Fiorella Méndez recibió el apoyo del público, luego que su entonces pareja Pedro Loli fuera ampayado con otra mujer ingresando a un hotel. Tres años han pasado desde ese suceso y ahora la productora de La Banda del Chino es acusada de ser la manzana de la discordia en el matrimonio de Óscar del Portal con Vanessa Quimper.

El martes 19 de abril, Magaly Medina logró 15.7 puntos de rating al emitir imágenes del periodista deportivo pasando la noche con Fiorella Méndez en su departamento, el mismo que se encuentra deshabitado ya que su esposa e hijos están de vacaciones en Punta Cana. Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz también fueron captados en situaciones cariñosas.

Sin embargo, todo parece indicar que este romance clandestino viene desde mucho antes. El lunes 18 de abril, el mismo día que fueron grabados juntos, Aldo Miyashiro emitió un nuevo episodio del espacio digital Habla Chino, titulado “¿Quiénes son más fieles? ¿Hombres o mujeres?”, donde precisamente Fiorella formó parte para dar su punto de vista.

En dicho video, Méndez aseguró que nunca le había sido infiel a alguna de sus parejas. “A mí me la han hecho, yo jamás. Jamás le he sacado la vuelta a nadie. ¿A quién le sería?”, indicó. Sin embargo, empezó a reírse cuando sus propios compañeros del programa empezaron a molestarla con un supuesto galán en su vida. “No tengo enamorado, estoy sola. Estoy soltera, de verdad. ¿Si o no, amiga?”, dijo entre risas nerviosas.

FIORELLA MÉNDEZ NO ADMITIRÍA UNA INFIDELIDAD

Durante otro momento de la conversación, una de sus compañeras la tildó de “cara de palo” y señaló que ella jamás admitiría haberle sido infiel a su pareja, algo que ella mismo confirmó sin problemas. “Yo nunca lo diría, ¿para qué? Tampoco se va a dar cuenta”, precisó para la sorpresa de los presentadores, quienes cayeron en cuenta que quizás estuvo mintiendo durante el programa.

“Has estado diciendo ‘nunca’. Y te la hemos creído”, le indicaron. Tras ello, Méndez volvió a resaltar que no le sería infiel a su pareja, en caso tuviera una. “Cuando he estado en una relación, jamás fui infiel. Pero la verdad, yo no lo diría”, dijo. Andrea San Martín, quien escuchó atentamente sus palabras, le preguntó cómo estaba tan segura de su respuesta si nunca estuvo en la posición de no serle fiel a alguien. Fiorella no supo qué responder.

Más adelante, la productora de La Banda del Chino manifestó que no quería una relación en estos momentos porque todos los hombres que conocía le habían demostrado que no eran fieles. “Por eso ya fue, estoy decepcionada”, expresó. ¿Acaso se refería a Óscar del Portal?

¿POR QUÉ SE SEPARARON FIORELLA MÉNDEZ Y PEDRO LOLI?

La comunicadora fue pareja del cantante de cumbia Pedro Loli. Ambos se separaron en octubre de 2021 y, al parecer, su ruptura se debió al ampay que protagonizó el artista musical en el 2019 con una mujer de solo 19 años, llamada Jamileth Resurrección.

En aquel entonces, la joven salió a decir que sí tuvo una relación con el cantante de cumbia y que salían a escondidas. Para demostrar la infidelidad, el programa de Magaly Medina mostró videos de Pedro al lado de Jamileth a altas horas de la noche.

Pese a todo, Fiorella lo perdonó y le dio una segunda oportunidad. Incluso, se comprometieron en La Banda del Chino. La relación no terminó funcionando y ambos aseguraron que su separación se dio en buenos términos por el bienestar de su hijo de 3 años de edad.

Su relación cordial llegó a su fin cuando la productora de televisión escribió en Instagram: “Fui tolerante por varios años, guardé silencio por respeto, pero me di cuenta que a mí nunca se me respetó. Se acabó, no más”.

