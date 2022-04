Amy Gutiérrez responde furiosa tras difusión de video donde aparece besando a una mujer

Amy Gutiérrez hace aclaración sobre su orientación sexual. (Foto: Captura/Instagram)

La cantante Amy Gutiérrez decidió responder a las especulaciones que se vienen tejiendo luego que Instarándula publicara un video donde se le ve supuestamente besando en la boca a otra mujer, en una dicoteca el pasado sábado 23 de abril por la noche.

Bastante enojada, la joven señaló que se ha visto obligada a referirse al respecto, pues la infomación que se vienene propalando es totalmente falsa, y que la mujer con la que aparece es su amiga de infancia.

“Yo no me meto mucho en esos temas porque no me gustan, pero me estoy viendo obligada a hablar porque sí están difundiendo una noticia recontra falsa”, señaló en video a través de su cuenta de Instagram.

ACLARA VIDEO

La cantantea aseguró que la mujer a la que besa es su amiga de infancia, y no es un beso en la boca como se trata de mostrar, sino uno en la mejilla.

“Están difundiendo un video donde salgo en una discoteca besándome con otra chica... En primer lugar, esa chica es mi mejor amiga desde primer grado de primaria, es mi hermana y efectivamente sí le estoy dando un beso a Nicole, pero en la mejilla”, dijo bastante consternada, preguntando qué es lo que quieren dan a entender asegurando lo contrario.

“Yo no sé qué quieren ver, de verdad. Dentro de la cólera, también me da risa, porque si mañana me ven de la mano con mi prima, y como no la conocen, van a sacar un video diciendo que estoy con ella” , acotó.

Amy Gutiérrez hace aclaración sobre video besando a una mujer. (Foto: Instagram)

“NO SOY BISEXUAL NI LESBIANA”

Finalmente, aseguró que no es bisexual ni lesbiana, sin embargo, respeta la orientación sexual de las demás personas.

“Así que lo voy a decir por última vez, yo respeto muchísimo la orientación sexual de todos y sigo pensando que el amor es libre, pero no soy ni lesbiana, ni bisexual, así que no digan cosas que no son”, dijo.

