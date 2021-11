Al fondo hay sitio: Nataniel Sánchez descarta su participación en la serie: “yo no voy a volver”

La actriz afirmó que no volvería a participar en la teleserie. (Foto: Instagram/CapturaTV)

El anuncio de una posible nueva temporada de Al fondo hay sitio tiene a todos sus fanáticos emocionados por ver a los personajes de la serie. Sin embargo, esa ilusión se va rompiendo tras las recientes declaraciones de la actriz Nataniel Sánchez.

La recordada Fernanda de las Casas confirmó que no formaría parte del elenco de la teleserie más exitosa de la televisión peruana en los últimos tiempos. A través de sus redes sociales comentó a sus seguidores que está contenta con el trabajo que hizo en la serie.

“Fui feliz grabando Al fondo hay sitio, y sentir que estoy en sus corazones hasta ahora es una gran satisfacción para mí. Gracias por los mensajes deseando que vuelva mi personaje”, comenzó diciendo la artista.

Asimismo, en la transmisión en vivo que hizo en su cuenta oficial de Instagram confirmó que no volvería a interpretar a la nieta de Francesca Maldini. “Yo no voy a volver a estar en Al fondo hay sitio, si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no. No sé qué van a hacer”, indicó.

La bailarina explicó que debido a que se encuentra viviendo en España, no está entre sus planes regresar a Perú ni mucho menos trabajar en la producción de América TV.

“De mi parte, tengo compromisos aquí ya estipulados y por otras razones yo no formaría parte de Al fondo hay sitio si es que existe una novena temporada. Quería darme este tiempo para contarles personalmente”

Finalmente, le deseó lo mejor a los actores y actrices que formarían el elenco del 2022. “No sé si Al fondo hay sitio va a volver con mis compañeros, pero, en caso así sea, les deseo mucha suerte, muchos éxitos. Y a ustedes, que disfruten de esta novena temporada si es que se hace”, concluyó.

ERICK ELERA SOBRE AL FONDO HAY SITIO

El intérprete de Joel González, pareja de Fernanda, sorprendió a más de uno al dejar un polémico comentario cuando estuvo en el set de Estás en todas. El mantiene la intriga sobre su regreso, aunque dejó bien en claro que está más que listo para revivir a su personaje.

“Yo por si acaso ya me estoy preparando mental y físicamente, estoy comiendo. De verdad te juro que yo soy el último en enterarme de las cosas. No sé si es que dan por hecho mi participación o derrepente como siempre, negocian con todos y cuando ya no hay plata recién me llaman”, comentó en vivo.

(Foto: Captura /Instagram)

AL FONDO HAY SITIO REGRESA EN 2022

De acuerdo a información difundida por El Comercio, Al fondo hay sitio tendrá una nueva temporada el próximo año, con la mayor parte de su elenco original, esto debido a los enfrentamientos que tuvieron algunos de ellos en el pasado.

Adolfo Chuiman, Erick Elera, Gustavo Bueno y la primera actriz Yvonne Frayssinet serían los primeros convocados para este relanzamiento que ha emocionado a sus miles de fans.

Asimismo, el medio indica que Gigio Aranda, director general de ‘De vuelta al barrio’, será el encargado de llevar este proyecto, aunque evitó hacer algún comentarios al respecto.

Otras de las parejas que mantienen en suspenso a los seguidores es la que formaron los actores Andrés Wiese y Mayra Couto. Recordemos que la joven actriz denunció haber sido víctima de acoso por parte de su compañero de escenas.

