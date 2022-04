¿Valery Revello reacciona ante coqueteos entre Lorena Celis y su esposo Sergio Peña? Este fue su duro mensaje

Amor y Fuego entrevistó a Lorena Celis. Ella no descarta una relación con Sergio Peña. (Foto: Instagram)

Después que la modelo Lorena Celis mostrara abiertamente su interés spor el futbolista Sergio Peña, Valery Revello no tardó en responder con un contundente mensaje. Como se recuerda, la joven aún está casada con el deportista, aunque ambos confirmaron que se encuentran separados.

A través de una transmisión en vivo por Instagram con Sergio Peña, Lorena Celis no dudó en coquetear con él e le dejó bien claro que no le molesta que los vinculen ni que digan que son pareja. Incluso, mediante una entrevista con Amor y Fuego señaló que le parece atractivo y no descarta una relación con el deportista.

“A mí me parece un chico super buen onda, es atractivo (…) ¿No lo descartas? No, para nada”, se le escucha decir a Lorena Celis en un avance del programa. La entrevista completa se emitirá este lunes 11 de abril a la 1:50 p.m.

LA RESPUESTA DE VALERY REVELLO

Por su parte, la respuesta de Valery Revello no se hizo esperar. En el avance se le escucha decir en un video: “Es que en serio hay algunas que se pintan de “ay pobrecitas, pobrecitas” y la verdad no tienen nada de pobrecitas, si supieran”.

Como se recuerda, Revello fue captada hace unos meses con un tablista. Ante ello, Sergio rápidamente aclaró a través de un comunciado que estaba separado de su aún esposa, mientras que la modelo confirmó lo anunciado pero resaltó lo mucho que lo seguía queriendo.

Aunque se especuló que había una reconciliación de por medio, estos rumores se fueron desbaratando al ver los coqueteos entre Lorena Celis y el volante ofensivo.

Sergio Peña se pronuncia tras ampay de la madre de su hija.

LOS COQUETEOS DE LORENA CELIS CON SERGIO PEÑA

En una transmisión a través de Instagram, Lorena Celis y Sergio Peña tuivieron una particular conversación. El futbolista le advirtió que podrían empezar a especualr que ellos son novios, a lo que ella dice: “¿Qué no somos (novios)?”. El deportista le repite: “Qué somos novios. Van a decir que somos novios”. De inmediato la modelo señaló: “Ya pues está bien ¿no?”, generando la risa del esposo de Valery Revello.

Valery Revello reacciona ante coqueteos entre Lorena Celis y su esposo Sergio Peña.

Cabe señalar que hasta el momento, Sergio Peña no se ha pronunciado a través de sus redes sociales. En una anterior oportunidad, expresó su fastidio ante las especulaciones de una supuesta relación entre el y Lorena Celis.

“Que mañana saquen algo esos programas basura, quiero ver...”, escribió en aquella ocasión la expareja de Valery Revello, en una transmisión en vivo de Lorena. “Peluchín sigue sacando estupideces”, agregó indignado en otro momento.

En aquella ocasión, Rodrigo González no se quedó callado y dejó en claro que a él ni el magazine Amor y Fuego tienen la culpa de las decisiones que toman él o su expareja, por lo que ellos cada vez que tengan un material lo transmitirán para que todas las personas se enteren de lo que hacen.

“Ni porque pongas ese mensaje ni varios más como esos, la gente va dejar de darse cuenta cuál es el orden de las cosas, yo no tengo nada que ver en eso, no tengo nada que ver en tus idas y vueltas, en que si estaban separados, si te quiere, si te va perdonar, si te dolió, si está despechado, si te da igual, ese no es nuestro tema... si nosotros tenemos las imágenes, las ponemos al aire”, dijo el conductor de televisión.

El jugador de la selección peruana arremetió contra Amor y Fuego por haberlo relacionado con la modelo Lorena Celis.

SERGIO PEÑA ACLARA QUE LORENA CELIS ES SU AMIGA

Debido a que el programa Amor y Fuego dejó entrever que entre Sergio Peña y Lorena Celis estaría naciendo más que una amistad, el futbolista salió al frente para desmentir que entre ellos se encuentra pasando algo amoroso, especialmente luego que la modelo haya anunciado su soltería hace unos días.

“Lorena es mi amiga, es hermosa, pero es mi amiga. La gente inventa, esos programas inventan tonterías”, arremetió el jugador de la selección peruana ante los rumores del programa de Rodrigo González. ¿Responderá nuevamente al programa?

