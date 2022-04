Diego Rodríguez, exintegrante de EEG, asistió a fiesta de Hugo García con su novia, pero se fue con otra mujer

Diego Rodríguez se va con exnovia de Adrián Zela y deja a su novia. (Foto: Instagram y Captura de Willax)

¿Qué pasó? Diego Rodríguez, exintegrante de Esto es Guerra, terminó una vez más su relación con la joven influencer Lorena Celis. El fin de su romance fue confirmado por la modelo luego de la emoción de unas imágenes en el que se puede apreciar a su ahora expareja con otra mujer.

Cuando parecía que todo iba bien con la pareja, un video captado por el programa Amor y Fuego en plena celebración por el cumpleaños de Hugo García, provocó que entre Diego y Lorena todo se acabara otra vez.

De acuerdo a las imágenes que presentó el magazine de Willax Televisión, el exchico reality llegó hasta una discoteca acompañado de su entonces novia. Ellos ingresaron al lugar de entretenimiento cerca de la una de la madrugada, pero a las pocas horas sorprendió ver a Celis salir sola y tomar un taxi hacia su domicilio.

Una hora más tarde, Diego Rodríguez haría lo mismo, pero él no se iría solo, pues se va acompañado de Vanessa Cayo, la exnovia del futbolista Adrián Zela. De acuerdo al programa, ellos enrumban por la antigua Panamericana Sur, pero al notar su presencia, cambian de destino y dejan a la joven en su casa.

Asimismo, luego de esa noche, la pareja decide dejar de seguirse en las redes sociales, llamando la atención de los reporteros. Por este motivo, se comunican con Lorena Celis para saber lo que había sucedido.

El periodista del programa le pregunta directamente si tras la emisión de dichas imágenes su relación había llegado a su fin. “ Estás en lo correcto. La relación se terminó ”, respondió.

Además, el reportero le recuerda que ellos en el pasado habían terminado y que en las redes sociales se presume que ella lo volvería a perdonar. “Jajaja no, yo creo que está bien dar una oportunidad, pero una... ¿No?”, indicó.

En otro momento ella dejó en claro que su ruptura era definitiva y que no había manera que lo perdone luego de ver las imágenes. “Claro, por supuesto, no te pases”, dijo entre risas.

Lorena Celis también señaló que a diferencia de otras ocasiones, ver que su expareja se iba con otra mujer luego de haber asistido a la fiesta juntos la decepcionó mucho. “ Decepción. Así es, cuando una persona te decepciona, simplemente sigues adelante ”, añadió.

La influencer mencionó que las imágenes le parecen bastante fuertes, por lo que en esta ocasión no habría perdón. “ No te parece fuertes las imágenes... Así no haya un beso en las imágenes será porque son suficientemente fuerte, ¿no crees?”, comentó bastante seria.

El exintegrante de Esto es Guerra, Diego Rodríguez, llegó a discoteca junto a su novia pero terminó saliendo con otra mujer.

