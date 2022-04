Ernesto Pimentel regresó a la TV con emotivo mensaje tras someterse a trasplante de cadera

Ernesto Pimentel regresó a su programa El Reventonazo. (Foto: América TV)

Ernesto Pimentel, creador de la Chola Chabuca, se mostró conmovido en su regreso a El Reventonazo de la Chola este sábado 23 de abril. El conductor vuelve a la pantalla tras varias semanas de recuperación debido a una operación de cadera. El comediante no dudó en agradecer las muestras de cariño que viene recibioendo de sus seguidores, además del apoyo incondicional de Miluska Jácome, amiga y madre de su hijo.

Previo a ello, la producción emitió un video donde se reconoce todo el esfuerzo que viene haciendo la figura de TV para salir adelante de la dolorosa intervención.

“Para mi este es el regalo que me da Dios, de estar con mis compañeros, gente de la que aprendo, de la que puedo compartir. Estar con ustedes me hace decir gracias”, inició Pimentel, quien agradeció a sus fans por tantos mensajes de cariño.

“No son un número de followers en una cuenta sino son personas reales a les que quiero decir gracias por sus oraciones, por acompañar, quiero decirle a Miluska, gracias por acompañarme”, acotó.

Respecto a su intervención, el conductor indicó que puso mucho de su parte para salir adelante gracias a la fuerza que le da su hijo.

“Este entrenamiento no ha sido solo para caminar, sino para caminar con él (Gael) y para él. Los quiero mucho, les garantizo cada sábado una oportunidad de celebrar en grande. Yo no quiero caminar ni correr, yo voy a volar”, finalizó Ernesto Pimentel.

NUNCA DEJÓ SEPARÓ DE LA CHOLA CHABUCA

El conductor de TV comentó que ya se encuentra reestablecido y tras cumplir a cabalidad sus terapias, el médico le dio de alta. “Mi gran motivación era caminar y correr junto a Gaelito (su hijo). Hace 15 días el doctor me dijo anda, vuela... Ahora estoy bien, pero esta prótesis que tengo se debe cambiar y calculo que será en 20 años”, aseguró.

Si bien es cierto no aparecía en pantalla, Pimentel nunca dejó la televisión, pues desempeñaba su rol como director general de El Reventonazo de la Chola”, donde Mariella Zanetti era la conductora.

Ernest Pimentel compartió un emotivo mensaje en "El Reventonazo de la Chola" sobre su trasplante de cadera. (Foto: CapturaTV)

“Hace tiempo pregunté cuánto costaba un cajón, pero yo creo en los milagros y cada día para mí es un regalo, por eso ahora pregunto cuánto cuesta un edificio o un viaje para seguir conociendo”, manifestó.

Ernesto Pimentel fue dado de alta. (Foto: Instagram/@lacholachabuca)

ERNESTO PIMENTEL QUIERE QUE LA CHOLA CHABUCA SALTE A LA FICCIÓN

Uno de sus grandes anhelos de Ernesto Pimentel es llevar a la Chola Chabuca a la ficción. Hasta el momento no hay ningún proyecto al respecto, pero el conductor no pierde las esperanzas. “De repente en un dibujo animado, pero mientras pueda y el público me permita seguiré”, indicó el comediante, quien está abocado en su programa sabatino, además de un espectáculo sorpresa para octubre.

¿CUÁNDO SE OPERÓ ERNESTO PIMENTEL?

Ernesto Pimentel se sometió a un trasplante de cadera el pasado de enero del 2022. El conductor de TV tomó la drástica decisión con el fin de mejorar su calidad de vida debido a que padece de una grave enfermedad.

A través de un comunicado que envió el equipo de prensa de la popular “Chola Chabuca”, el actor fue intervenido quirúrgicamente en la clínica Ricardo Palma luego de haber ingresado a las 5 a.m. para su operación.

Según lo informado, el actor cómico se mostró bastante optimista, puesto que le pondría punto final a la necrosis avanzada que viene carcomiendo los huesos de su cadera y que no le ha permitido movilizarse bien en los últimos 8 años pues ha estado caminando con la ayuda de un bastón.

“Yo quiero tanto a mi personaje que no voy a culparlo de nada de mis malestares. El doctor me ha dicho que es porque tengo una mala circulación de sangre por algún golpe que me di hace tiempo”, aclaró el conocido actor en ese entonces.

