Noel Schajris confía que Tony Succar gane un Grammy a futuro: “¡Claro que se puede!” | ENTREVISTA

Noel Schajris nos habla sobre La Voz Perú, Tony Succar y su futuro musical en el país. (Foto: Difusión)

Noel Schajris está en su mejor momento. El cantante argentino nacionalizado mexicano, quien forma parte del dúo Sin Bandera, acaba de estrenar la versión en salsa de “Leave the door open” de Bruno Mars junto a Jean Rodríguez y el productor peruano Tony Succar. El tema musical cuenta con más de 300 mil reproducciones en Youtube.

Pero eso no es todo, ya que también formará parte de la quinta temporada del reality de canto La Voz Perú como miembro del jurado. Acompañado de Daniela Darcourt, Christian Yaipén y Eva Ayllón, el artista tendrá la difícil tarea de escoger la voz más privilegiada del país.

Es por ello que el intérprete de “No veo la hora” se encuentra en Perú, disfrutando de la comida, la cultura y el tremendo talento musical. Infobae conversó con él en exclusiva para conocer cuáles son sus planes a futuro en nuestro país.

Has regresado a la música con “Leave the door open”. ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones tras el estreno?

Estoy muy feliz de poder cantar una canción tan bonita. Es una belleza. Completamente merecida todos los Grammys que ganó este año. Me encantó la idea de cantarla en versión salsa, me parece muy original. Es un desafío muy grande, pero a partir de eso pude conocer el talento de Tony Succar y también lo conocí como persona.

¿Cómo fue ese acercamiento con Tony Succar?

Fue espectacular. Todo fue como que medio a la distancia, pero recién lo conocí en la filmación del video en marzo. Hace un mes... un mes en mi vida parecen 30 años. Hemos estado en contacto por la salida de la canción, que coincide conmigo estando aquí (en Perú). Estoy contento, muy emocionado con la respuesta del público. Esa respuesta confirma que estaría bueno hacer un disco entero juntos. Estamos pensando en hacerlo.

Avance de "Leave the Door Open" en versión salsa de Tony Succar. VIDEO: YouTube

Tony ha estado nominado en los Grammys, pero lamentablemente no se llevó la estatuilla. ¿Crees que logrará hacerlo a futuro?

Obvio que sí… Mira, yo tengo un ratito y no tengo un Grammy americano, y eso que fui miembro de La Academia. Y hasta estuve postulando para ser gobernador de la oficina de los Grammy en Los Ángeles, y nunca he tenido una sola nominación, nunca he ganado nada. Pero vamos… ¡Claro que se puede!

Con más de 20 años de carrera artística, ¿existe alguna presión por ganar un Premio Grammy?

No creo. Si yo le preguntase a Tony o a cualquier músico si hacen lo que hacen para ganar un Grammy… Obviamente se agradece (ser reconocido por la Academia), pero hacemos esto por amor. Poder hacer música y vivir de eso es el premio. Está genial que haya una estatuilla, pero el premio real es poder vivir de lo que amamos.

¿Cómo te sientes en Lima? Ahora formarás parte de La Voz al lado de Daniela Darcourt, Eva Ayllón y Christian Yaipén…

Ustedes me dirán que les parece (mi participación), pero lo estoy disfrutando mucho de mis compañeros, del talento que hay en este país. Son muy lindas personas. Quiero agradecer a la gente de Latina y la producción, me han recibido con tanto cariño. Estoy súper feliz.

Noel Schjris junto a Daniela Darcourt, Eva Ayllón y Christian Yaipén. (Foto: Instagram)

¿Cuál será tu aporte para esta quinta temporada?

Estoy aportando todo lo que puedo. Pero más que todo el ser profesor de canto. Hago énfasis en la preparación vocal de los participantes.

¿Alguna jerga peruana que se te haya quedado?

Bueno, hay varias cosas como “ya pe” y “¿de todas maneras, ya?”. Otra cosa que aprendí es que cuando alguien dice “Callao”, uno tiene que decir “Chimpún, Callao” como tres veces.

¿Hay algún cantante peruano que te haya llamado la atención durante tu estadía en Perú?

Todos los que están en mi equipo (risas) y muchos que no también. Hay mucho talento, es impresionante.

¿Está entre tus planes alguna colaboración?

Claro. Aparte de Tony, voy a cantar con mis tres compañeros entrenadores. Ya está pactadísimo.

Mencionaste que te contagiaste de Covid-19 en enero. ¿Crees que la pandemia marcó un antes y un después en ti como persona y artista?

Sí, yo creo que a todos en este planeta. Ha sido un antes y después como seres humanos. Han sido momentos de tantas cosas, ya sea político, económico, con respecto a la vida, la salud, de qué hacemos en este mundo, cuál es nuestro lugar en la Tierra . Hay muchos replanteos, muchos viajes internos. Creo que hubo un crecimiento a raíz de ello. Y ganas de una realidad diferente, ya lo estamos sintiendo. Se vienen tiempos interesantes.

Pero tu gusto por las baladas no ha cambiado... ¿Continúas siendo un romántico empedernido pese a todo?

El amor siempre va a estar allí. No importa el ritmo detrás, la poesía debe estar ahí. Si no hay amor o poesía, no me siento completo.

SEGUIR LEYENDO: