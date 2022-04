Jorge Montoya advierte interpelación al ministro de Salud por regreso de Hernán Condori al Minsa

La censura aprobada desde el Congreso obligó a Hernán Condori a dar un paso al costado y dejar el Ministerio de Salud, pero esta sanción no especificaba sobre la posibilidad de asumir otros cargos. Su vínculo con el gobierno de Pedro Castillo no ha finalizado, sobre todo ahora que el cuestionado funcionario ha sido designado como asesor de la Dirección de redes integradas de Salud de Lima este. La medida sorpresivamente ha despertado el rechazo de algunos miembros del Ejecutivo y, como era de esperarse, de la oposición.

El integrante de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su rechazo al retorno de Condori al Ministerio de Salud y advirtió reacciones si acaso el titular de la cartera en cuestión no reaccionaba a la situación. “Que un ministro en funciones contrate como asesor en su cartera a un exministro censurado, lo coloca en una posición bastante cuestionable y sin dudarlo su juicio está equivocado. Esperemos recapacite de esta mala decisión y no provoque una interpelación innecesaria”, escribió.

Esta no fue la única reacción desde el Congreso. La presidenta de este poder del Estado, María del Carmen Alva, compartió la postura del integrante de la bancada celeste recordando el proceso de censura por el que tuvo que atravesar el médico cuestionado. “El Congreso censuró al señor Condori de una cartera tan importante como la de Salud porque no cumplía con el perfil idóneo. Su nombramiento como asesor del Ministerio del que fue expulsado es una muestra de la poca preocupación del Gobierno con la salud de millones de peruanos”, expresó.

VOCES DESDE EL EJECUTIVO

“Adecuado o no, entramos a un marco de subjetividad porque existe una ley de idoneidad para los cargos de alta dirección. Lo que corresponde hacer en un marco objetivo es tomar esa norma y verificar si un funcionario cumple o incumple con los requisitos que estipula esta ley para su designación”, fue lo señalado por el ministro de Cultura, Alejandro Salas.

Cabe recordar que en el pasado, Condori fue designado en un importante cargo médico desde el gobierno regional de Junín, pero tuvo que ser retirado por no cumplir con los requisitos necesarios para el puesto. “Si cumple, ver qué impedimentos tiene o no. Creo que ese es el marco objetivo de poder calificar la designación de un funcionario y sobre la base de eso, independientemente de los requisitos que pueda cumplir, hay que ver si existe la idoneidad o no para ejercer el cargo, pero finalmente eso corresponde a cada sector”, añadió Salas.

Dina Boluarte está en contra de la designación a Hernán Condori como asesor en el Minsa

Cabe recordar que el actual ministro de Salud, Jorge López Peña, se desempeñó como viceministro de Salud Pública durante la cuestionada gestión de Hernán Condori. Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, prefirió marcar distancia del cuestionamiento, pero inmediatamente después sentó una postura sobre la contratación del exministro de Salud. “Les agradecería que le pregunten al ministro de Salud (Jorge Antonio López). Si me preguntan, si yo lo hubiese tomado en cuenta para colocarlo como asesor a un ministro censurado, yo no lo hubiera hecho”.

Hernán Condori fue censurado por el Congreso por cuestionamientos que aparecieron desde el día que fue designado como ministro de Salud. Uno de las primeras críticas tuvo que ver con su pasado médico tras la revelación de un video donde se le ve promocionando un producto cuya eficacia nunca ha sido verificada científicamente. Se trata del Cluster X2, producto líquido que no cuenta con el respaldo de la FDA.

