Congreso: ¿Cuánto gana realmente un parlamentario en el Perú?

Las recientes declaraciones del congresista de Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, en la que se queja de que “apenas gana S/10,200″, han generado indignación en la población que sobrevive con el sueldo mínimo -que hoy ronda los mil soles- y que con ese presupuesto, que es el 10% de lo que menciona el parlamentario, debe hacer frente a la crisis del alza de precios generado por el aumento del costo del petróleo. ¿Pero cuánto dinero recibe realmente un congresista de la República?

El sueldo básico de los congresistas es de S/15.600 (US$4.220) por lo que, tal como se queja el legislador de APP, el monto que recibe por los descuentos de ley puede llegar a 10,200 soles. Sin embargo, ese no es el único concepto que los parlamentarios reciben, ya que existen “asignaciones económicas” considerables.

Los congresistas, además de su sueldo, perciben una “asignación por desempeño de la función congresal”, concepto establecido en el artículo 22, literal f, del reglamento del Parlamento, que actualmente suma 7,617 soles (US$2.058)

Sumado a ello, existe una bonificación por función de representación de 2 mil 800 soles (US$760). Por lo tanto, el monto que ganan mensualmente los afortunados padres de la patria puede alcanzar los S/26 mil (US$7.030) y no “apenas 10 mil”.

También tiene la posibilidad de destinar una cantidad de dinero para asesores, técnicos, un coordinador, un auxiliar y un asistente, lo que puede sumar un total de 35 mil soles por despacho, que al cambio puede representar 10 mil dólares más.

Asimismo, entre los meses de julio y diciembre, por ley, cada parlamentario recibe un sueldo adicional por concepto de gratificación, que no se encuentra gravada con ningún tributo ni aportación como Essalud, SNP, SPP, Senati, Conafovicer. Es decir, en esos dos meses cada parlamentario obtiene la suma de S/.10,920 (pago neto mensual), más S/. 6,460 (gastos de representación), más los S/. 15,600 de gratificación. El importe total será entonces mayor a S/. 32,000 (US$8,648)

¿QUÉ SE PUEDE COMPRAR CON EL SUELDO DE UN CONGRESISTA?

En esta infografía compartimos el comparativo de lo que se puede comprar si cada peruano ganara el sueldo de un parlamentario.

CONGRESISTAS “CHIHUÁN”

Como se recuerda, esta no es la primera vez que un padre de la patria se queja del sueldo que recibe y que indica que tal monto no le alcanza para vivir. En octubre de 2018, la entonces parlamentaria de Fuerza Popular, Leyla Chihuán aseguraba que su sueldo de S/ 15,600 “no le alcanzaba”.

“Yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso (...) Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país”, comentó entonces.

Sus declaraciones no fueron tomadas a bien por la opinión pública e incluso su apellido, irónicamente, se convirtió en sinónimo de pobreza.

Un episodio similar ocurrió en septiembre de 2021, cuando la legisladora María Agüero, de Perú Libre dijo que el sueldo que recibía no le alcanzaba.

“Yo cuando he sido candidata y me dijeron si estaría dispuesta a bajarme el sueldo de congresista mi respuesta siempre ha sido que la vida en Lima siempre ha sido cara y si uno quiere realmente trabajar, realmente el sueldo del congresista que a veces lo vemos demasiado, el costo de vida en Lima es bastante caro”, manifestó a la prensa en relación a la posibilidad de una reducción de sueldo.

“Si queremos hacer una buena gestión, representar lo más posible a los lugares más alejados de nuestras provincias, yo le diría que el sueldo de congresista a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba. Yo estoy permanentemente en el Congreso y no he visto la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo”, agregó.

