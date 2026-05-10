Alianza Lima vs Cienciano: día, hora y canal TV del partido en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: redes clubes.

Duelo vital en Cusco. Alianza Lima y Cienciano se miden en un compromiso crucial por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los ‘blanquiazules’ lideran el campeonato, pero el ’papá’ pisa los talones y está a cuatro unidades. En el Garcilaso de la Vega, los de La Victoria podrían sacar ventaja nuevamente o los ’imperiales’ agregarle mayor suspenso a la definición del certamen.

Alianza Lima vs Cienciano: día y hora del partido por Torneo Apertura 2026

La jornada 15 del Torneo Apertura 2026 tendrá uno de sus puntos más atractivos en el duelo entre Alianza Lima y Cienciano, programado para el sábado 16 de mayo en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. Este encuentro ha generado gran expectativa entre los hinchas, que aguardan un partido determinante en la lucha por los primeros puestos del certamen.

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La organización ha dispuesto que el inicio del partido sea a las 17:45 horas para los aficionados de Perú, Colombia y Ecuador, facilitando así la sintonía en los principales mercados de la región. Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión comenzará a las 18:45, mientras que el pitazo inicial sonará a las 19:45 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, permitiendo que seguidores de distintos países puedan acompañar el evento en horario nocturno.

Alianza Lima visitará Cusco para medirse ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Alianza Lima y Cienciano, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 y programado en el estadio Garcilaso de la Vega, solo podrá verse a través de la señal de L1 Max. Este canal, que transmite todos los encuentros de la jornada, está disponible en las principales compañías de cable del país, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza acceso a toda la afición sin importar la región.

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Para quienes optan por plataformas digitales, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de seguir el partido en directo desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Así, los hinchas pueden disfrutar del torneo con total libertad, ya sea fuera de casa o desde sus teléfonos móviles, sin depender de la televisión convencional.

Además, Infobae Perú ha anunciado una cobertura especial que incluirá detalles previos al partido, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas determinantes y declaraciones de protagonistas, asegurando información completa para todos los seguidores de la competencia.

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Precio de las entradas de Cienciano vs Alianza Lima en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Cienciano.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Cienciano a este encuentro?

Alianza Lima llega a este duelo ante Cienciano con el impulso emocional de haber salvado un resultado que parecía perdido. El equipo dirigido por Pablo Guede viene de superar una prueba de fuego en Matute, donde estuvo a muy poco de sufrir un golpe crítico frente a Sporting Cristal. Lo que pudo haber sido su segunda derrota en el campeonato se transformó en una muestra de carácter, logrando rescatar un empate en un partido crucial que se le había puesto cuesta arriba.

La figura determinante de aquella jornada fue el chileno Esteban Pavez, quien con un gol salvador permitió que los ’blanquiazules’ rescataran un punto sumamente valioso. Gracias a este agónico empate, Alianza Lima no solo evitó ceder terreno ante un rival directo, sino que logró mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

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El mediocampista sacó un violento remate y venció el arco del cuadro 'celeste' - Crédito: L1MAX.

Por otro lado, Cienciano llega al enfrentamiento con un envión anímico importante tras su reciente éxito en el torneo local. El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo viene de conseguir una victoria agónica en el calor de Sullana, donde derrotó 2-1 a Atlético Grau. Aquel triunfo se selló de forma dramática gracias a un gol sobre la hora de Alejandro Hohberg, un resultado que les permite recuperar la confianza en la Liga 1 y mantenerse competitivos antes de visitar Matute.

Sin embargo, el panorama internacional ha sido un poco más complejo para el ’papá’. En su última presentación por la Copa Sudamericana, el cuadro cusqueño sufrió un duro revés al caer 3-0 en Venezuela frente a Academia Puerto Cabello por la cuarta jornada. A pesar de este tropiezo, el equipo imperial se mantiene en lo más alto de su grupo.

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¿Cómo quedaron Alianza Lima y Cienciano en 2025?

Durante la temporada 2025, el equipo cusqueño fue un verdugo constante para el conjunto que entonces dirigía Néstor Gorosito, logrando vencerlo tanto en la capital como en la ciudad ’imperial’. En el torneo Apertura de aquel año, el ’papá’ dio el gran golpe en Matute al llevarse los tres puntos gracias a un solitario y agónico gol de Christian Cueva sobre el final del encuentro.

Alianza Lima enfrenta a Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

La supremacía de los ’imperiales’ se ratificó en el Clausura 2025, donde volvieron a celebrar tras derrotar a los ’blanquiazules’ por 2-1 en el Cusco. En aquella ocasión, los tantos de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes aseguraron la victoria para el cuadro rojo, consolidando una racha positiva que ahora buscarán extender bajo el mando de Horacio Melgarejo.

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