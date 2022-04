Congresista Carlos Anderson respalda la posibilidad de un adelanto de elecciones

Dada la crisis que enfrenta el país debido al alza de precios en diversos productos y la falta de credibilidad de las instituciones que nos gobiernan, la convocatoria a elecciones generales ha aparecido como una de las soluciones a la encrucijada en la que se encuentra el Perú. Esta mañana la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dejó abierta la posibilidad de llamar a nuevos comicios y ahora ha sido el turno del congresista Carlos Anderson.

“El país requiere casi volver a empezar porque lo que hemos tenido estos ochos meses en total y absoluto desgobierno no puede ser prolongado. El Perú está entrando en una zona muy pero muy oscura y no nos lo merecemos. Los ciudadanos no se merecen esto”, señaló el exintegrante de la bancada de Podemos Perú a una radio local.

Precisamente a ocho meses de gobierno del presidente Castillo, han transcurrido cuatro gabinetes en el Ejecutivo y tras las manifestaciones y polémicas generadas por varios de sus integrantes, se estaría estudiando la conformación de un quinto grupo de trabajo que acompañe al mandatario en la toma de decisiones.

“Por más que les digamos al Ejecutivo que ponga gente idónea, acaban de nombrar como director en el Ministerio de Energía y Minas a alguien que tiene como experiencia haber manejado un mercado”, agregó Anderson sobre Melvin Neber Flores Vilca quien fue designado como director general de minería. El funcionario cuestionado fue presidente de la Asociación de Comerciantes Posesionarios del Mercado Modelo de Huancayo durante el período 2020-2021, según una publicación de El Comercio.

Otro nombramiento cuestionado ha sido el del ministro de Salud, Jorge López Peña, en reemplazo del censurado Hernán Condori. López es un cirujano que fue presidente del Cuerpo Médico del Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé”. Además, fue designado director ejecutivo del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” (noviembre del 2020-marzo 2022) durante la gestión del gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas (Perú Libre).

“Estamos destruyendo lo poco que hay de institucionalidad en el Perú, porque si no tienes a alguien con experiencia cómo le vas a dar un presupuesto gigantesco… […] Hay un grado supremo de irresponsabilidad por parte del Ejecutivo y no hay ningún espíritu de enmienda, eso tiene que cambiar”, recalcó Anderson sobre los nombramientos de altos funcionarios.

La posibilidad de una convocatoria a elecciones generales es una medida que ha sido repetida en varias ocasiones, pero que durante las últimas semanas ha sido repetida por varias autoridades. “Todos le pedimos al presidente que dé un paso al costado, acá en el Congreso nadie se atrinchera a su curul, si tiene que haber elecciones generales, entonces habrá elecciones generales”, fueron las palabras de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, descartó que sea una medida considera por el jefe de Estado. “En lo absoluto (está en sus planes renunciar). Eso no ayudaría en nada al país, es un presidente que ha sido electo por cinco años y es consciente que tiene ocho meses en el Gobierno y que se ha dado cuenta que tiene voluntad de poder enmendarlos, pero también se ha dado cuenta que necesita trabajar con el Poder Legislativo”, dijo en conversación con Exitosa.

“No creo que la solución sea que se vayan todos, la pregunta sería qué ganamos con eso, qué ganamos después de eso. ¿Cuánto va a durar esa curva para que nuevamente se vuelva a establecer algo?”, agregó Salas.

