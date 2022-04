Contraloría investigará vacunas contra la COVID-19 vencidas: “12 mil 700 se han perdido en Lima”

Las vacunas habrían vencido en marzo, tras la desaceleración en la jornada de vacunación. (Foto: Captura Minsa)

El contralor general de la República, Nelson Shack, se presentó en el Congreso el 11 de abril. En esa ocasión, informó que en Lima se registraron 12 mil 700 vacunas perdidas, ya que no se aplicaron antes de su fecha de caducidad.

Shack se presentó el lunes a la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Desastres COVID-19 del Parlamento, y anunció que en mayo iniciarán los controles posteriores para identificar a quienes resulten responsables del vencimiento de las dosis.

“En un control sobre lo que está pasando en Diris Lima hemos detectado que se han abierto viales por 19 000 dosis, pero 12 700 se han perdido, no se aplican. No somos un país lo suficientemente rico para estar desperdiciando los recursos”, advirtió.

Además, el contralor enfatizó que pese a la preocupación que la entidad demostró por evitar que las vacunas de AstraZeneca caduquen, se detectó que 8 mil 580 dosis vencieron en las Direcciones Regionales de Salud de San Martín, Tacna y Madre de Dios.

“También se encontraron 310 dosis vencidas en el establecimiento de salud Andrés Araujo en Tumbes e incluso había casi 30 000 vacunas por vencer en abril”, señaló.

Ante esta nueva información, la Contraloría volvió a expresar su preocupación por el desperdicio de vacunas. Shack puntualizó que el Perú no es un país lo suficientemente rico como para desperdiciar los recursos que representan las vacunas y pidió a la actual gestión del Ministerio de Salud (Minsa) que revise el tema a detalle.

“Es algo que vamos a investigar para poder colaborar en la evaluación que seguramente el Minsa va a hacer sobre este particular, ya que la Contraloría no tiene competencia legal para discutir el tema de la merma”, expresó.

EXMINISTRO RECONOCIÓ VENCIMIENTO DE SOLO 8 MIL DOSIS

El exministro de Salud, Hernán Condori, había reconocido el vencimiento de algunas dosis de la vacuna. Sin embargo, solo reconoció que vencieron 8 mil 580.

“El Perú recibió 1.6 millones de dosis que vencían el 28 de febrero. De ese millón 600 dosis, sí han vencido 8 mil 580 dosis, pero un millón como dicen, eso no”, aclaró.

“Es falso que haya 6 millones de dosis de vacunas Sinopharm por vencer. Tenemos menos de 5 millones y medio de dosis cuyo vencimiento será entre octubre del 2022 y octubre del 2023″, agregó el ministro en la conferencia de prensa del 24 de marzo, luego del Consejo de Ministros.

La gestión de Hernán Condori fue criticada por el vencimiento de las vacunas y desaceleración del ritmo de vacunación a nivel nacional.

Condori había indicado que el 22 y 23 de diciembre del 2021 llegaron 2.4 millones de dosis de AstraZeneca, las cuales vencerán el 31 de marzo. Por otro lado, otros lotes de 3 millones de dosis del mismo laboratorio llegaron el 1 y 3 de marzo y vencerán el 30 de abril.

“Durante casi en toda la pandemia se han estado recibiendo lotes con fechas de vencimiento próximas de dos meses o dos meses y medio”, explicó.

JUSTIFICA DESACELERACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN QUE LA POBLACIÓN TIENE MENOS MIEDO AL VIRUS

Asimismo, ante los cuestionamientos por la desaceleración de la vacunación el 22 de marzo, Condori justificó la situación indicando que antes era muy fácil vacunar a la población porque “había una gran cantidad de fallecidos, la gente acudía y las vacunaciones eran 24 horas y hacían colas”.

“Ahora como no ven eso... Un poquito también está de nuestra parte como ciudadanos. Yo como ministro me encargo de conseguir las vacunas, 780 mil dosis, me encargo del pago del personal; pero le pido a la población acudir a los centros de vacunación, completemos nuestras dosis para mañana más tarde poder quitarnos nuestras mascarillas y estar abrazados todos familiares y amigos. Acá la lucha es de todos, autoridades y comunidad”, recalcó el titular del Minsa.

SEGUIR LEYENDO