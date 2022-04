Jorge Montoya responde a sus críticos: “El pueblo, los cerros y sus alrededores me apoyan constantemente”

Foto: Agencia Andina

Una vez más, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió a los cerros de Lima y sus ciudadanos. A través de su cuenta de Twitter, el congresista respondió a las críticas en su contra por los comentarios despectivos que brindó hace algunos días.

El almirante manifestó que cuenta con el apoyo del “pueblo, los cerros y sus alrededores”, quienes se lo expresan en persona y desde las calles. Así le restó importancia a los comentarios negativos que recibe en redes sociales.

“El pueblo, los cerros y sus alrededores me apoyan constantemente y se los agradezco. Twitter no es señal de apoyo o rechazo objetivo, muchos son pagados obedeciendo intereses subalternos. El apoyo lo recibo en las calles”, tuiteó Montoya.

Luego, el legislador de la bancada celeste manifestó que “reza” por quienes lo atacan constantemente. “Les comento que cuando una persona decide hacer las cosas bien, seguir la reglas, pero sobre todo ser una persona con principios y honor, sabe perfectamente que estar del lado bueno no es nada fácil pero sí necesario”, precisó.

MEA CULPA

Hace unos días, Montoya presetó sus disculpas por sus declaraciones sobre la gente que vive alrededor de la ciudad. Como se recuerda, el congresista se mostró a favor de la medida impuesta por el presidente Pedro Castillo para decretar el toque de queda durante todo el 5 de abril, ya que tenía información de que se pensaba que un grupo de personas “bajarían de los cerros” para saquear Lima.

“La medida es muy dura, muy drástica y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad, no solamente acá sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla”, dijo ante los medios de prensa, fuera del Congreso de la República.

“No es la mejor hora para darla, ni la forma en la que ha sido dada tampoco es la mejor, pero creo que hay que tomar medidas de esta naturaleza o parecidas a esta para poder controlar el desborde popular”, agregó.

Ante esto, decidió hacer un mea culpa: “Queridos compatriotas, el día 5 de abril de abril di unas declaraciones desafortunadas cuando llegué al congreso para tratar de informar que iba a ver posibles desórdenes la ciudad de Lima y mencioné que iba a bajar la gente de los cerros. Esa expresión ha sido mal interpretada, mi intención no ha sido ofender a nadie. Les pido mil disculpas por ello. Yo estoy en el congreso porque he recibido la votación de ustedes, de la gente que vive justamente alrededor de la ciudad en San Juan de Lurigancho, en Villa María del Triunfo en Comas, en San Martín de Porres. Quiero pedirles mil disculpas si los he hecho sentir mal con mis expresiones”.

“Hemos apoyado y promovido todas las iniciativas para interpelar y censurar a los ministros impresentables que este gobierno ha nombrado. Como bancada y de manera personal, promovemos la vacancia presidencial porque es la única vía para salir de esta crisis que ha generado el presidente Castillo. Nunca claudicaremos en nuestro principio por defender la democracia y nuestra patria y alejarla de los extremismos radicales y obsoletos que hoy nos gobiernan”, añadió.

Antes de concluir, aseguró que está comprometido en luchar por las causas justas y defender a los que más necesitan.

“Nuestro compromiso es y será con todos los peruanos. Siempre estaremos protegiendo los derechos de los más pobres y vulnerables, los que exigen legítimamente una presencia inmediata del Estado. Mi lucha y sacrificio desde el congreso está dedicada para los compatriotas que menos tienen y que merecen una mejor calidad de vida, con ellos es mi compromiso eterno. ¡Viva el Perú!”, finalizó.

El congresista hizo un mea culpa y salió a pedir disculpas tras desafortunadas expresiones.

SEGUIR LEYENDO