Gigi Mitre causa furor al publicar una foto en sus redes con radical cambio de look

Gigi Mitre causó sensación al publicar una foto suya con radical cambio de look. (Foto: Instagram)

Gigi Mitre no dudó en utilizar sus redes sociales para sorprender a sus más de 900 mil seguidores al publicar una fotografía suya con un radical cambio de look que no pasó desapercibido para los usuarios que siempre están pendientes a todo lo que publica.

La conductora de Amor y Fuego es una de las presentadoras de espectáculos más conocidas a nivel nacional desde que se unió a Rodrigó González en uno de los programas de farándula más vistos. Por ello, sus fieles followers no se pierden nada de lo que comparte y su último post no fue la excepción.

La también locutora radial quiso cambiar su clásico cabello corto oscuro que suele llevar más arriba de los hombros por una cabellera rubia y larga hasta la cintura. Sin duda, su nueva apariencia causó revuelo.

Su publicación ha generado más de 23 mil “Me encanta” y miles de comentarios en donde, incluso, el popular “Peluchín” se sumó a la ola de reacciones. “Una bomba”, escribió el conductor del magazine de Willax TV.

“Guau, guapísima eh, te queda”, “Que lindo te queda Gigi”, “Te vez fenomenal”, “Te queda hermoso Gigi”, escribieron otros cibernautas en el post.

Sin embargo, todo se habría tratado de un cambio temporal, puesto que Gigi Mitre etiquetó a una página de pelucas y escribió de forma sarcástica que la mujer de la foto sería su hermana gemela. Cabe resaltar que desde su ingreso a la televisión, siempre se ha dejado ver con su corta cabellera.

“Les presento a mi hermana gemela, es un poco tímida eso sí”, se lee como descripción de la imagen donde sale muy sonriente aparentemente en una oficina.

Foto: Instagram

GIGI MITRE ARREMETE CONTRA KEIKO FUJIMORI

Gigi Mitre y Rodrigo González hablaron sobre la situación política y social que vivió nuestro país el último 05 de abril por decisiones del gobierno de Pedro Castillo. Por un lado, el popular ‘Peluchín’ recordó cómo es que el mandatario ganó las elecciones presidenciales, destacando que el voto antifujimorista le dio la victoria al entonces candidato de Perú Libre.

En ese sentido, su compañera de conducción señaló que Keiko Fujimori debió abstenerse a postular a la presidencia de la República debido a que en estos momentos el Ministerio Público la viene investigando por lavado de activos por los aportes a su compaña del 2006.

“El Jurado Nacional de Elecciones, si bien por ejemplo estamos hablando de Keiko, ella aún no ha sido sentenciada, hasta por amor al país ella debió abstenerse de postular, eso es lo que yo pienso“, añadió.

Asimismo, indicó que sería una mala idea que la hija de Alberto Fujimori vuelva a postular a las elecciones luego de haber perdido en tres ocasiones consecutivas, dividiendo al país más de lo que se encuentra. “Sería una desgracia eso, sería una desgracia que se vuelva a postular“, comentó.

Gigi Mitre dejó en claro que mientras Keiko Fujimori afronte investigaciones por lavado de activos debería de abstenerse a postular a la presidencia de la República.

SEGUIR LEYENDO