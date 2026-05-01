Pedro García lanzó dura crítica contra Franco Velazco por polémica con Jorge Fossati tras salida de Universitario: “Lo único que he escuchado es toxicidad”

Pedro García lanzó dura crítica contra Franco Velazco por polémica con Jorge Fossati tras salida de Universitario

La reciente victoria de Universitario de Deportes trajo consigo un respiro anhelado para la hinchada, pero la calma duró poco. La polémica regresó al club con fuerza luego de que Franco Velazco, actual administrador, optara por pronunciarse tras semanas de silencio desde la salida de Jorge Fossati.

Velazco respondió a las críticas que el técnico uruguayo había sostenido en medios y entrevistas en los últimos meses. El directivo reveló que las altas exigencias económicas y contractuales atribuibles al entrenador habrían sido un factor determinante que complicó y finalmente interrumpió las negociaciones.

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Las revelaciones de Franco abrió debate en el mundo deportivo, y las reacciones no se hicieron esperar. Pedro García lanzó una dura crítica contra el mandamás de la ‘U’ porque considera que sus declaraciones sobre agravó la crisis futbolística.

“Me quedé algo sorprendido por el tono de la conferencia porque sí hay tiempo para todo. Fossati se fue en diciembre y estamos en mayo; ahí no más hay mal timing, que de repente en primera instancia no era necesario ventilar detalles. Mal timing porque la U ganó y tendría que traer una bocanada de aire fresco a la U y lo único que he escuchado es toxicidad en ese aire que debía ser fresco”, disparó el periodista deportivo en ‘Vamos al VAR’.

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El veterano entrenador mandó indirecta a directivos de la 'U' tras su llegada a Liverpool de Uruguay. (Video: Teledoce / Polideportivo)

“Es antiético tener injerencia en temas comerciales”

Pedro García también cuestionó los insólitos pedidos que habría hecho Jorge Fossati para mantenerse como técnico de Universitario de Deportes. Y precisó que es necesario que el uruguayo se pronuncie al respecto.

“Si aún sea cierto que Fossati se puso en plan, poniéndolo en criollo, cuando uno gobierna un club, tiene que hacer una evaluación de sumas y restas, o sea, negociar. Acá, más allá de que quiera responder o no responder, pregúnteme piconería; yo creo que Fossati tendría que aclarar. Porque es como antiético que un técnico quiera tener injerencia en nada. Al técnico le das el buzo, le das el departamento, le das las facilidades para que chambee. Ahora, darle injerencia en asuntos vinculados a temas comerciales no tiene sentido, es antiético“, comentó Eloy.

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Franco Velazco destruye a Jorge Fossati y revela por qué se fue de Universitario.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre la salida de Jorge Fossati?

Franco Velazco decidió hacer pública su versión sobre la salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes, aclarando los motivos que impidieron la renovación del entrenador. El administrador del club manifestó su sorpresa ante las constantes referencias que Fossati continuó haciendo a la dirigencia, a pesar de que, según relató, existía un acuerdo previo para no ventilar detalles de las negociaciones.

El administrador detalló que, junto a Álvaro Barco, pactaron con el técnico mantener en estricta reserva todo lo conversado tras la consagración del tricampeonato en la Liga 1. La decisión buscaba evitar polémicas públicas y proteger la imagen institucional del club en una etapa sensible.

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“A pesar de que el profesor ya tiene equipo, sigue refiriéndose a Universitario y a algunos funcionarios, lo que me involucra directamente. Sobre su salida, no fue posible mantener la relación contractual porque nuestra política institucional está por encima de cualquier persona.No podemos aceptar que un profesional exija el doble de sueldo, autos de alta gama, asientos de primera clase o injerencia en decisiones comerciales y de marketing del club. Por esa razón no se renovó el vínculo”, enfatizó el mandamás en conferencia de prensa.

Franco Velazco, administrador de Universitario, criticó a Jorge Fossati por excesivos pedidos y por hablar del club. YouTube Universitario