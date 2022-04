Xoana González: “Ya ha pasado más de un año y no tengo competencia en el OnlyFans” | ENTREVISTA

Xoana González, Romina Gachoy y Fátima Segovia, las modelos que han visto su fuente de ingreso en el OnlyFans. (Foto: Instagra,)

Xoana González, quien ha visto su fuente de trabajo el OnlyFans, indicó que considera que no tiene competencia, pues sus rivales como La Chuecona Fátima Segovia y Romina Gachoy no se acercan a lo que ella brinda a sus seguidores a través de su plataforma.

Como se recuerda, la argentina es una de la figuras que genera mayor ingreso gracias al material pornográfico que entrega junto a su esposo Javier González. La pareja se ha convertido en la dupla perfecta del OnlyFans, logrando hasta la fecha varias adquisiciones, tales como un departamento y una casa en el campo frente a una laguna. Además de remodelar una propiedad en su país natal.

A través de una entrevista a Infobae, la polémica modelo indicó que cuando incursionó con los videos porno en esta plataforma, pensó que iban a ser muchas las figuras que se animen a darle la batalla. Sin embargo, después de más de un año no fue así. Incluso, se refirió a La Chuecona Fátima Segovia y Romina Gachoy.

“La verdad que no le tengo miedo a la competencia, al contrario podemos hacer colaboraciones. Así que bienvenidas si vienen al rubro del porno, hacemos featuring (risas). Pero la realidad es que ellas no haces pornografía. Romina lo dijo, ella es la más angelical de las tres. La Chuecona que está super sexy, estoy esperando que se anime a saltar a la pornografía para llamarla y poder hacer algo. Mientras tanto, no tengo competencia porque no hacen porno, yo pensé que incursionaba y atrás mío vendrían una cola de chicas y no pasó. Ya vamos un año y pico y nada” , indicó Xoana.

En otro momento, indicó que ama lo que hace y que si bien es cierto le genera ingresos, no lo considera un trabajo. “Amo lo que hago. De hecho lo hacemos con mi esposo (intimidad) cuatro veces al día gratis y no nos filmamos, amamos lo que hacemos. No lo veo como un trabajo duro o forzado del cual un día me tenga que jubilar. Considero que hay que trabajar como si no se necesitará dinero y amando Lo que uno hace”, explicó.

SU ESPOSO LA ASESORA EN SUS INVERSIONES

La argentina también fue bastante clara al indicar que piensa en su futuro, y que toda propiedad que ha adquirido gracias al OnlyFans es porque lo ha analizado previamente con su esposo, quien la asesora. Como se recuerda, Javier González es economista.

“Las inversiones que nosotros hacemos las tratamos de explotar, pensamos en una buena inversión para recuperar el día de mañana si queremos venderlo. Tengo a mi esposo economista que me ayuda con todo este tema”, dijo Xoana, quien trata de no dar detalles de sus ingresos mensuales por seguridad. No obstante, es consciente que es una de las figuras que más gana gracias a esta plataforma para mayores.

“El tema de dinero no voy a hablar porque nunca me gustó comentarlo. Hasta allí llega mi privacidad. Tema de plata no me gusta decirlo, obviamente soy una de las chicas que más gana con el tema de OnlyFans, porque soy la única que hago pornografía. Las chicas publican su lado sexy, sensual, pero no hacen el acto frente a las cámaras, no lo exponen. Nosotros tenemos 165 videos, la diferencia con la competencia es eso. Si uno entrega todo, es redituable también”, remarcó.

EN ARGENTINA NO ME CONOCE NADIE

Xoana González confesó que se encuentra tranquila viviendo en Argentina, pues cuenta con mucha paz. Nadie la conoce y puede ser valorada por sus cuadros.

“Acá (Argentina) no me conoce nadie (risas). Yo lo disfruto mucho, cuando acá alguien me reconoce algo es por una exposición de arte, la vez pasada fuí invitada a una, la atención que tenía es de Xoana pintora, ni si quiera sabían mi nombre. Esa es la atención que quiero recibir ahora, que alguien que no me conoce vea que puedo hacer algo y sea valorado, que no sepan que detrás de esos cuadros hay una actriz porno”, concluyó.

