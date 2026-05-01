Día del Trabajo en Perú: pagan precios exorbitantes por pasajes al interior del país por feriado largo del 1 de mayo

El incremento de precios de pasajes terrestres. El contenido hace referencia a un feriado largo como causa del aumento.

Miles de personas se acercaron al Terminal Flores en La Victoria desde la noche del 30 de abril, motivadas por el feriado largo del Día del Trabajador hoy 1 de mayo, para buscar pasajes hacia el interior del país. La jornada se caracterizó por largas filas en la boletería y un marcado aumento en la demanda de boletos, sobre todo hacia el sur del Perú.

La postal incluyó a familias completas, jóvenes y adultos que, con maletas en mano, esperaban la oportunidad de abordar los buses y aprovechar los días de descanso. El dato central es que los precios de los pasajes se dispararon hasta triplicar su valor habitual en destinos como Ica y Pisco, mientras que otras rutas también reportaron incrementos considerables.

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¿Cuánto cuesta los pasajes al sur del Perú?

Ica se posicionó como el destino más solicitado durante la mañana y tarde del último día del mes de abril. Habitualmente, el trayecto en bus hasta Pisco cuesta cerca de 20 soles, pero este miércoles la cifra alcanzaba los 50 soles, una diferencia que muchos pasajeros atribuían al aumento de la demanda.

“Vengo todos los meses y siempre pago 20 soles. Hoy me piden más del doble, pero no tengo otra opción porque quiero ver a mi familia”, relató Rosa Huamán, residente de Lima que decidió viajar junto a sus hijos. La situación se replicó en los boletos hacia Arequipa, donde el precio se ubicaba en 110 soles, y en las rutas hacia Tumbes, con tarifas de 90 soles, de acuerdo con los registros recogidos por este medio.

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La administración del Terminal Flores confirmó que los destinos ubicados en el sur del país concentraron la mayor parte de la demanda durante el feriado. “Desde la noche anterior ya se formaron colas y la tendencia se intensificó al amanecer. Hemos reforzado la presencia de personal para agilizar el embarque y la venta de boletos”, explicó un vocero de la empresa.

El terminal, ubicado sobre la avenida 28 de julio, permaneció colmado durante toda la jornada, con viajeros que, en algunos casos, aguardaron más de una hora para conseguir un asiento. “Preferimos esperar porque queremos aprovechar el feriado para estar con la familia en Ica”, sostuvo Juan Carlos Ríos, quien viajó junto a su esposa y dos hijos.

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La tendencia de viajar en feriados largos

El factor clave de desplazarse hacia el interior del país durante feriados largos responde, en parte, a la oportunidad de reencontrarse con familiares y disfrutar de actividades turísticas. Según testimonios recogidos, muchos pasajeros decidieron viajar por la extensión del descanso laboral, que este año coincidió con el Día del Trabajador. “Es la única fecha en la que puedo reunirme con mi madre y mis hermanas, ya que normalmente trabajo de lunes a sábado”, comentó Maribel Quispe, quien eligió la ruta Lima-Arequipa pese al alza en los precios.

La percepción de los usuarios indica que los feriados prolongados suelen generar un pico en la demanda de pasajes, fenómeno que impacta directamente en los costos y la disponibilidad de asientos en las empresas de transporte interprovincial.

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SUTRAN aplicando fiscalización en los viajes por feriado largo

Fuentes de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) señalaron que, ante la previsión de un mayor flujo de pasajeros, se coordinó con las compañías de transporte para reforzar los controles y evitar la venta de boletos informales.

“La seguridad de los usuarios es prioritaria, por eso se han implementado operativos de fiscalización y se recomienda adquirir los pasajes solo en agencias autorizadas”, sostuvo un representante de la Sutran consultado. El organismo recordó que el exceso de pasajeros puede generar demoras en los embarques y afectar la calidad del servicio, por lo que instó a la población a planificar los viajes con anticipación.

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Transportes Flores Hnos. sostuvo que el Indecopi no tenía competencia para sancionar el caso, al afirmar que esa atribución correspondía de manera exclusiva a la Sutran. Foto: difusión

En el caso de los pasajes a Tumbes, los precios también experimentaron un incremento importante. “Normalmente consigo la tarifa a 60 soles, pero hoy está en 90. Vine temprano para no quedarme sin asiento”, apuntó Eduardo Paredes, quien viajó con su esposa y dos hijos con destino a la frontera norte. Las empresas de transporte justificaron la variación en los precios por la alta demanda y los costos operativos adicionales asociados a los días festivos.

El movimiento en los terminales terrestres de Lima reflejó una tendencia que, según operadores del sector, se repite cada feriado largo. “Siempre que hay un fin de semana extendido, notamos un crecimiento en el flujo de pasajeros, especialmente hacia el sur y el norte del país”, afirmó el gerente de una de las principales empresas de buses interprovinciales. La expectativa de las compañías es que el flujo de viajeros se mantenga elevado hasta el domingo, cuando muchos retornarán a la capital al concluir el descanso.

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La Sutran está adscrita al MTC. Foto: Gobierno del Perú

Familias viajan pese a crisis económica

A pesar de los precios elevados, la mayoría de los usuarios consultados consideró que la oportunidad de viajar y pasar tiempo en familia justifica el gasto adicional. “Es solo una vez al año que podemos darnos este gusto, así que preferimos pagar más antes que quedarnos”, resumió Carmen Salazar, quien aguardó más de una hora para obtener un boleto a Pisco.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías reiteró que los operativos de fiscalización continuarán durante el fin de semana largo, con el objetivo de garantizar la seguridad y los derechos de los pasajeros en todo el territorio nacional. Las autoridades recomendaron comprar los boletos con anticipación y verificar que las empresas cuenten con las autorizaciones respectivas, ante el riesgo de adquirir pasajes falsos o abordar buses informales.

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Turismo aumentaría en 20% por fin de año. ¿Cuáles son las expectativas para el fin de semana largo en 2026? - Crédito Composición Infobae/Andina/Mochilea Perú

El feriado largo del 1 de mayo volvió a poner en evidencia la importancia del transporte interprovincial como vía de conexión para miles de familias peruanas, así como los desafíos en términos de precios y capacidad. La dinámica observada en el Terminal Flores de La Victoria anticipa que el retorno a la capital podría concentrarse entre el domingo y el lunes, con nuevos picos de demanda en las boleterías de los principales terminales terrestres.