Caos en Villa María del Triunfo: incendiaron su propio vehículo para evitar decomiso municipal

La intervención de Fiscalización casi termina en tragedia por la cercanía de unidades municipales y la rápida propagación de las llamas. Las autoridades calificaron el acto como delito de peligro común (Créditos: Panamericana TV)

Una escena de extrema tensión se vivió en Villa María del Triunfo cuando una pareja incendió su propia mototaxi en plena vía pública para evitar que agentes municipales la trasladaran al depósito, luego de ser sorprendidos arrojando desmonte y residuos sólidos en la avenida. El incidente, que ocurrió este último jueves por la tarde cerca del parque de la Bandera, generó alarma entre vecinos y puso en peligro la vida de transeúntes, incluidos niños y familias que caminaban por la zona.

El subgerente de serenazgo del distrito, Jorge Gálvez Morán, relató que todo comenzó durante una intervención rutinaria del equipo de Fiscalización. “El personal identificó a los ocupantes de la mototaxi en el momento en que arrojaban desechos. Cuando se les solicitó sus datos para imponer la infracción conforme a la ordenanza municipal, ambos adoptaron una actitud renuente y desafiante”, detalló a las cámaras de Buenos días Perú de Panamericana TV.

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En ese contexto, el conductor roció gasolina sobre el vehículo y, según el entrevistado, “la persona que los acompañaba, una fémina, fue quien finalmente le prendió fuego a la unidad”.

El subgerente de serenazgo, Jorge Gálvez Morán, relató que la pareja mostró una actitud desafiante y roció gasolina al vehículo antes de prenderle fuego - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La rápida propagación de las llamas obligó a los agentes municipales a retirarse de inmediato para evitar ser alcanzados por el fuego. “Había dos unidades de serenazgo a escasos metros, en la parte posterior y delantera de la moto, y tuvieron que salir raudamente porque casi fueron alcanzados por las llamas”, advirtió el funcionario.

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El peligro se multiplicó por la presencia del tanque de combustible, lo que pudo haber provocado una explosión de graves consecuencias. “Estamos hablando de un delito contra la seguridad pública, peligro común, por iniciar fuego a un vehículo en la vía pública”, subrayó.

Durante la intervención, la pareja no solo mostró resistencia, sino que insultó y agredió verbalmente al personal de Serenazgo con el objetivo de obstaculizar la incautación del vehículo. Según Gálvez Morán, “en todo momento mantuvieron una actitud matonesca, desafiando la autoridad y poniendo en riesgo la integridad de los presentes”.

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La intervención de fiscalización casi termina en tragedia por la cercanía de unidades municipales y la rápida propagación de las llamas. Las autoridades calificaron el acto como delito de peligro común - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Pese al operativo, otros individuos intervinieron y lograron retirar la mototaxi parcialmente calcinada. La PNP identificó al conductor como César Jaime Antayhua, quien cuenta con antecedentes policiales. “Esta persona ya había sido denunciada por conducir en estado de ebriedad en 2025 y por causar daños y amenazas con arma de fuego en 2023”, precisó el subgerente. Estos registros refuerzan la preocupación de las autoridades sobre la reincidencia y la peligrosidad de algunos infractores en el distrito.

“Han atentado contra el patrimonio de todos los villamarianos porque el siniestro pudo afectar a unidades municipales y perjudicar a la comunidad”, remarcó Gálvez Morán. La rápida reacción del personal evitó consecuencias mayores, aunque la situación pudo terminar en tragedia debido a la proximidad de escolares y familias.

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Vecinos y testigos expresaron su alarma por la escalada de violencia y la falta de respeto a las normas básicas de convivencia. El caso evidenció la vulnerabilidad de los servicios de seguridad ciudadana frente a la reacción violenta de infractores reincidentes. La municipalidad instó a la ciudadanía a denunciar el arrojo ilegal de desechos y a colaborar con los operativos de fiscalización para mantener el orden y la limpieza en el distrito.