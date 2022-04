Marcha contra Pedro Castillo: se registraron saqueos y destrozos en el centro histórico de Lima

El rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Castillo, movilizó a varios ciudadanos hasta el centro histórico de Lima. Lo que sería una manifestación pacífica pronto se tornó violenta por el accionar de varios ciudadanos. Sin embargo, las agresiones contra la Policía Nacional del Perú (PNP) no sería el único delito registrado. Durante la noche, se realizaron saqueos en comercios y sedes de entidades públicas, así como destrozos e intento de incendio felizmente controlado por las autoridades.

Como suele suceder en las marchas que se llevan a cabo en el centro de Lima, los manifestantes intentan llegar hasta la sede del Congreso hasta la avenida Abancay. Esta vez, al igual que ocasiones anteriores, se toparon con un cerco policial que los obligó a retroceder. Es en ese momento que algunos manifestantes iniciaron los actos vandálicos, empezando por la sede del Ministerio Público ubicado en la conocida avenida. Las cámaras de televisión mostraron imágenes de las lunas de las puertas rotas e incluso una banca atravesando una de las entradas.

Videos publicados en redes sociales mostraron la actitud vandálica de algunos de los manifestantes.

Uno de los momentos más alarmantes se registró en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima. Algunos manifestantes ingresaron por la parte trasera de la sede logrando robar muebles, computadoras y hasta extinguidores que utilizaron en su intento de repeler a la Policía. Diversos videos difundidos a través de las redes sociales muestran el estado en que quedaron varias oficinas. Por su parte, la presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, señaló que se intentó quemar los sótanos de la Corte y señaló que “es un grupo que al parecer está direccionado”.

La sede del Jurado Nacional de Elecciones ubicada a pocos pasos de la Plaza San Martín también fue atacada por un grupo de manifestantes. Los equipos de prensa ubicados en los alrededores dieron cuenta de que se lanzaron piedras a la sede de esta institución. Además, la estación del Metropolitano cercana a esta entidad también fue destrozada. El paradero de buses estaba cubierto de vidrios rotos.

SAQUEO EN LIMA

El congresista Jorge Montoya respaldó la medida anunciada por Pedro Castillo de declarar la inmovilidad social durante el 5 de abril debido a las sospechas de un posible saqueo en diversas zonas de la capital. Si bien estas no sucedieron durante las primeras horas del día y la tarde, al finalizar la manifestación contra el gobierno, un grupo de vándalos ingresó a un conocido establecimiento en el centro de Lima.

La tienda Tambo ubicada cerca del cruce de las avenidas Camaná y Emancipación fue saqueada. Las imágenes difundidas revelan cómo algunos delincuentes causan destrozos para ingresar al establecimiento. Segundos después, una turba de vándalos se une e ingresa para salir a la brevedad cargando productos que comúnmente se venden en este tipo de tiendas. La presencia policial era nula en esta zona del centro por lo que los culpables tuvieron tiempo de forcejear la puerta del establecimiento.

Sin embargo, no se trataría del único establecimiento de esta marca que habría sido afectado. Una publicación del periodista Rodrigo Cruz muestra otra tienda de Tambo que había sido vandalizada. En el video compartido sí se logra ver a un grupo de policías ubicados en los alrededores del local para que los transeúntes no ingresen. En este caso se trataría del Tambo ubicado en la avenida Nicolás de Piérola a pocas cuadras de la Plaza San Martín. Hasta el momento no se conoce el número de detenidos tras los actos descritos.

