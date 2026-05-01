Roberto Sánchez incorpora al exfiscal José Domingo Pérez a su equipo de campaña: “Es abogado del pueblo”

Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció la incorporación del exfiscal provincial anticorrupción José Domingo Pérez a su equipo de campaña rumbo a la segunda vuelta del 7 de junio.

“Por una mayoría política y social. Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y lucha implacable contra la corrupción, bienvenido, doctor José Domingo Pérez”, publicó Sánchez en su cuenta en X (antes Twitter) acompañado de una foto con el exintegrante del Equipo Especial Lava Jato.

PUBLICIDAD

Luego, en diálogo con el medio castillista Unancha TV, el candidato presidencial precisó que Pérez Gómez se suma como vocero del equipo de campaña en los aspectos de reforma del sistema de justicia, las propuestas para “recuperar el sistema de justicia que hoy ha sido tomado por la mafia” y la lucha contra la criminalidad y la corrupción.

Roberto Sánchez incluso catalogó al exfiscal provincial como “abogado del pueblo”. “Con el liderazgo del compañero doctor José Domingo Pérez estamos seguros que iniciamos ahora ese proceso de convocatoria a las fuerzas vivas, fuerzas sociales para transparencia y derrotar con ese sentido implacable a la corrupción como sistema”, agregó.

PUBLICIDAD

Además de Pérez, Sánchez anunció que otros voceros de Juntos por el Perú son Hernando Cevallos sobre propuestas del sector salud, Anahí Durand en sector mujer y Jorge Manco Zaconetti en el sector energía.

José Domingo Pérez se pronuncia

El exfiscal José Domingo Pérez se pronuncia sobre la posibilidad de ser nombrado ministro de Justicia en un eventual gobierno de Roberto Sánchez.

PUBLICIDAD

En declaraciones al medio castillista 24 Noticias, Pérez saludó la invitiación de Sánchez. Si bien no respondió si aceptaría o declinaría la propuesta, precisó que no tiene impedimento alguno para ejercer un cargo público.

Exfiscal afirma que no tiene ninguna restricción para ejercer la función pública ante las voces que lo perfilan como titular de Justicia en una gestión de Juntos por el Perú. Video: 24 Noticias

“Decirle sobre todo a su audiencia de que yo no tengo ningún impedimento, no tengo ninguna incompatibilidad para ejercer la función pública en cualquier ámbito de nuestro país. En ese sentido, hoy ejerzo la defensa, sobre todo, del presidente Pedro Castillo, por un hecho que es concreto y que ustedes lo han podido determinar. Yo no dejé la fiscalía por mi voluntad. A mí me sacaron de una manera injusta y arbitraria. Y si el presidente Pedro Castillo ha confiado en que ejerza su defensa de sus derechos e intereses, procuraré hacer lo mejor posible y parte de ese ejercicio de esa defensa es lograr la libertad del presidente Pedro Castillo”, apuntó.

PUBLICIDAD

En una entrevista con El Diario del Curwen, Roberto Sánchez confirmó que considera a José Domingo Pérez para el Ministerio de Justicia y a Hernando Cevallos en la cartera de Salud en un eventual futuro gobierno. Según explicó, las conversaciones con ambos se encuentran en una etapa preliminar y buscan conformar un equipo con experiencia ante una posible segunda vuelta frente a Keiko Fujimori.

La designación de José Domingo Pérez atrajo atención adicional por su reciente salida del Ministerio Público. La Junta Nacional de Justicia decidió en abril no ratificarlo, alegando que el proceso de evaluación no alcanzó la “convicción positiva” necesaria para renovarle la confianza. Como fiscal, Pérez lideró investigaciones contra Keiko Fujimori por supuesto financiamiento irregular en campañas electorales y sostuvo disputas públicas con la JNJ y el fiscal general Tomás Gálvez, después de que éste disolviera equipos especializados en lucha contra la corrupción y los delitos de derechos humanos.

PUBLICIDAD