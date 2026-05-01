Detonan dinamita en la puerta de un instituto en Trujillo: aumentan los ataques a centros educativos en La Libertad

La detonación de un explosivo en los exteriores de Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica, en Trujillo generó pánico entre vecinos y comunidad educativa, además de causar daños materiales en la infraestructura del local. El ataque se produjo en la madrugada y es investigado por la Policía Nacional. Fuente: Canal N

Sujetos activaron una dinamita en un instituto tecnológico en Trujillo, desatando alarma entre la comunidad educativa y los vecinos del sector. La madrugada del 1 de mayo, integrantes de una organización criminal detonaron un explosivo en los exteriores de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica, ubicada en la cuadra 28 de la avenida América Sur, en Trujillo, región La Libertad.

La explosión ocurrió minutos antes de la 1:30 a.m. y provocó daños materiales en la infraestructura, incluyendo la destrucción de vidrios y daños en la reja metálica del local. Según la información recabada por Canal N y el diario Correo, la fuerte detonación generó pánico entre los habitantes de la zona, quienes reportaron haber escuchado el estallido desde varios distritos cercanos.

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De acuerdo con el Gobierno Regional de La Libertad, en la institución educativa se ejecutan actualmente obras de mejoramiento con una inversión de S/ 21,3 millones, lo que ha convertido el centro en objetivo de extorsionadores que buscan intimidar a la empresa a cargo de la reconstrucción para exigir el pago de un cupo. Las autoridades consideran que el ataque responde a una escalada de amenazas contra instituciones ligadas a proyectos de infraestructura educativa.

Agentes de la Policía y seguridad municipal inspeccionan los exteriores de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica en Trujillo tras la detonación de un explosivo. (Foto: Facebook / Studio 96 )

Ataque con dinamita a instituto tecnológico en Trujillo

La detonación de la dinamita causó daños en la caseta de seguridad y en la reja perimetral de la escuela, además de afectar uno de los símbolos del local. Los vidrios de las ventanas quedaron completamente rotos y parte de la estructura metálica se vio comprometida, según imágenes difundidas por medios locales. El estallido generó un estado de alarma en los vecinos de la zona, quienes reportaron el incidente a las autoridades y manifestaron su preocupación por la recurrencia de estos hechos.

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Al lugar acudieron rápidamente agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo y efectivos del Escuadrón de Emergencia. Las diligencias de investigación quedaron a cargo del área de Criminalística de la División de Investigación Criminal (Divincri), que trabaja en el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Mientras tanto, personal de la empresa contratista y trabajadores presentes en la institución resultaron ilesos, aunque se mantienen bajo resguardo preventivo.

Las autoridades locales han reiterado la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en los centros educativos de Trujillo, ante la creciente ola de atentados similares en la ciudad. El gobierno regional, presidido hasta hace poco por César Acuña, enfrenta cuestionamientos por la falta de resultados efectivos en el combate a la inseguridad y la protección de las instituciones educativas.

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Agentes policiales custodian la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica en Trujillo tras la detonación de dinamita por una organización criminal en sus exteriores la madrugada del 1 de mayo. (Foto: Facebook / Studio 96 )

Ataques a centros educativos en Trujillo

El atentado contra la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica se inscribe en una serie de ataques perpetrados por bandas dedicadas a la extorsión en Trujillo. Según reportes de Canal N, en lo que va del año ya son seis instituciones educativas, entre cunas, jardines y colegios de secundaria, las que han sido blanco de hechos violentos con fines extorsivos. Los delincuentes buscan aprovechar la ejecución de obras de reconstrucción, financiadas con fondos públicos, para exigir pagos ilegales a las empresas contratistas bajo amenaza de nuevos atentados.

La ciudad de Trujillo enfrenta desde hace varios años un grave problema de inseguridad, con la presencia de organizaciones criminales que utilizan explosivos, atentados y amenazas directas para extorsionar a empresas y autoridades vinculadas a proyectos de infraestructura. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, estos ataques suelen intensificarse en periodos de ejecución de obras públicas, especialmente en el sector educativo, considerado estratégico para la región.

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El reciente ataque ha vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones en Trujillo y la necesidad de implementar estrategias coordinadas de inteligencia y vigilancia. Las autoridades han anunciado la revisión de protocolos de seguridad y el refuerzo del patrullaje en zonas identificadas como de alto riesgo. Mientras tanto, la comunidad educativa y los vecinos exigen acciones concretas para detener el avance de las mafias de extorsionadores que operan en la región La Libertad.