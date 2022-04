Aaron Picasso confirma que no será ‘Jaimito’ en Al Fondo Hay Sitio 2022: “Las cosas pasan por algo”

Aaron Picasso confirma que no será ‘Jaimito’ en Al Fondo Hay Sitio. (Foto: América TV/ TikTok)

Aaron Picasso, recordado por su actuación de Jaimito en Al Fondo Hay Sitio, usó su cuenta de TikTok para contar a sus seguidores que no encarnará nuevamente este papel en el regreso de la serie. Como se recuerda, el joven señaló que estaría encantado que lo vuelvan a convocar.

Tras prometer que contaría los pormenores de su participación en esta producción con Adolfo Chuiman, Picasso señaló que pasó unos castings, pero no logró recuperar su papel tras estar varios años fuera de la televisión.

“Les tengo novedades, hace unos días subí un TikTok sobre la incertidumbre que todos teníamos, que hasta yo tenía sobre si iba a pertenecer a la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio o no” , inició el jovencito bastante apenado.

“La respuesta es no. No voy a pertenecer a Al Fondo Hay Sitio 2022, por lo menos es lo que sé hasta el momento. Pasé castings, sí, sin embargo no se pudo dar. La verdad que no tengo idea de los factores, no la sé”, acotó.

Asimismo, confirmó que sí veremos el personaje de Jaimito en el regreso de la serie, aunque no se sabe quién lo interpretará.

“Lo único que sé es que va haber un Jaimito y otra hecho seguro es que esa serie va estar hecha con mucho cariño para ustedes . Yo estoy segurísimo que Al Fondo Sitio 2022 no los va a defraudar, tiene una excelente producción, unos guionistas y un cerebro enorme. Es un grupo bonito y sobre todo que trabajan con mucho amor para que ustedes puedan disfrutarlo”, señaló.

En otro momento confesó que le hubiera “fascinado” ser parte de esta serie, pero acepta y respeta la decisión de la producción.

“La verdad me hubiese encantado, pero las cosas pasan por algo. Quizás hoy no y mañana sí, todo puede pasar. Repetemos y valoremos el trabajo de todo actor que va estar en la nueva temporada”, añadió.

Finalmente, aseguró que continuará buscando otros proyectos y que no dudará en contar más novedades sobre su carrera.

