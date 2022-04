Susy Díaz afirma que Néstor Villanueva y Florcita Polo Díaz no tenían vida íntima antes de separarse

Susy Díaz, madre de Florcita Polo, revela que Néstor Villanueva no cumplía con sus "obligaciones maritales". (Foto: Composición Infobae)

Cuando se trata de defender a su hija, no hay quien detenga a Susy Díaz. La exvedette se presentó en el programa de Magaly Medina este martes 12 de abril para acusar a Néstor Villanueva de haberle sido infiel a Florcita Polo Díaz con Tessy Linda desde hace cuatro años. La bailarina confesó en esa misma entrevista que sí pasó algo entre ellos.

La indignación de Susy se desató luego de escuchar a Tessy contar que el cantante la afanaba al mismo tiempo que le pedía perdón a Florcita en varios programas de televisión. Esto conllevó a la popular ‘Reina de las dietas’ a revelar que Néstor dio señales de su infidelidad mucho antes de separarse de su hija.

Según dijo Díaz, la primogénita de Augusto Polo Campos le contó en su momento que no mantenía relaciones sexuales con su expareja durante meses porque este se llegaba a la casa malhumorado. “No le cumplía con sus obligaciones maritales, venía amargado y celoso. Yo le dije a Flor que si un hombre te cela mucho es porque debe tener algo en la calle. Cuando un hombre es celoso es porque es mañoso”, sostuvo.

A finales de 2021, Florcita Polo confirmó que su matrimonio con Néstor Villanueva pasaba por una fuerte crisis. (Foto: Instagram)

A su vez, indicó que Villanueva no solo se mostraba aburrido con Florcita, sino también con todo lo relacionado con su propio hogar. “Le aburría la perrita Bellota, sus hijos, se peleaba con mi hija. Las trampas salan. Cuando hay una tercera persona, se malogra el matrimonio”, manifestó Susy Díaz.

Por su parte, la ‘Urraca’ estuvo de acuerdo con su parecer y afirmó que, probablemente, Néstor Villanueva no luchó por salvar su relación amorosa porque tenía la “cabeza en otro lado”. También cuestionó al cantante de cumbia por poner condiciones para firmar los papeles de divorcio.

REAFIRMA MALTRATO PSICOLÓGICO

Susy Díaz aseguró en Magaly TV La Firme que Néstor Villanueva maltrataba psicológicamente a su hija. Aunque Florcita fue consultada al respecto en América Hoy y no quiso hablar sobre el tema, la exvedette reafirmó que el cantante de cumbia sí está afectando a su familia nivel emocional.

“Es verdad porque yo me pongo en el lugar de mi hija. Que yo sea Flor, tenga un marido de 13 años, dos hijos, todo sea público y que desde diciembre del año pasado él salga de madrugada viviendo la vida loca, luego con el auto rana, luego con Toñizonte, ahora con esta mujer. Eso es maltrato psicológico”, precisó en un principio.

Tras ello, señaló que sus nietos no paran de llorar por la separación de sus padres y por los últimos ampays de Néstor, ya que en el colegio reciben burlas por las imágenes que salen en televisión y en redes sociales. “En el colegio le dicen ‘oye tu papá con el auto rana’. Mi hija está sufriendo, yo no la veo bien. Sí, es una humillación pública” .

Susy Díaz enfrenta a Tessy Linda en el programa de Magaly Medina. Además, indicó que ya entiende por qué su hija ya no tenía intimidad con el cantante,

¿QUIÉN ES TESSY LINDA Y QUÉ DIJO SOBRE NÉSTOR?

Tessy Linda es una bailarina que saltó a la palestra por afirmar inicialmente que Néstor Villanueva la acosaba desde diciembre de 2021, pese a que ella le había dicho que no quería nada con él porque aún seguía casado. Sin embargo, su versión cambió con el tiempo y terminó admitiendo que “cayó en las mentiras” del aún esposo de Florcita.

“Néstor es un tipo muy educado sabe convencer a las personas, no me victimizo ni nada porque también cometí un error no debí creerle”, manifestó en Magaly TV La Firme para luego mostrar los mensajes subidos de tono que intercambiaba con Villanueva cuando estaban saliendo.

Según Tessy, ella decidió romper toda relación con Néstor cuando lo vio llorando en televisión nacional para pedirle a Florcita salvar su matrimonio. “Siempre estaba solo. Siempre me llamaba. En un momento yo le creía que era verdad que estaba separado. Luego que él declaró que iba a recuperar su familia, ahí decidí alejarme”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: