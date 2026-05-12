Sporting Cristal vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV para duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.

Se viene la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 este fin de semana, y dentro de los duelos más esperados es el que protagonizarán Sporting Cristal y FC Cajamarca. El equipo de Hernán Barcos recibirá al cuadro de Yoshimar Yotún en Cajamarca.

Ambos viven dos realidades diferentes, sin embargo tienen la misma necesidad de sumar a tres. Los rimenses quedaron fuera de carrera por el primer título de la Liga 1, y piensan en la tabla acumulada para meterse en los ‘play offs’. Mientras que el recién ascendido lucha para salir del fondo para alejarse de la zona del descenso.

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Sporting Cristal vs FC Cajamarca: día y hora del choque por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Sporting Cristal y FC Cajamarca está programado para este viernes 15 de mayo en el estadio Héroes de San Ramón, como parte de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El encuentro iniciará a las 15:00 horas para los seguidores de Perú, Colombia y Ecuador.

Para facilitar la sintonía internacional, la organización ha dispuesto horarios diferenciados. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el partido comenzará a las 16:00 horas. Mientras tanto, los aficionados ubicados en Uruguay, Paraguay y Brasil podrán seguir la transmisión desde las 17:00 horas.

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Sporting Cristal visitará a FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, que se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón, podrá seguirse en directo a través de la señal exclusiva de L1 Max. Este canal, encargado de la transmisión de todos los partidos de la jornada, está disponible en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite que los aficionados accedan a la cobertura desde cualquier región sin restricciones geográficas.

Para quienes prefieren ver el partido mediante opciones digitales, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de disfrutar la acción en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras. Esta modalidad brinda flexibilidad y se adapta a los diferentes estilos de vida y ubicaciones de los hinchas, facilitando el acceso a la competencia nacional.

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Además, Infobae Perú pondrá a disposición de sus lectores una cobertura especial del duelo. La plataforma ofrecerá información previa, actualizaciones en tiempo real, detalles de los goles y jugadas clave, así como las declaraciones de protagonistas tras el partido. De esta manera, se garantiza un seguimiento integral para quienes desean conocer todos los aspectos relevantes del campeonato, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Sporting Cristal ganó millonario premio y aumentó su ingreso en Copa Libertadores 2026 tras victoria ante Junior.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y FC Cajamarca al partido?

Sporting Cristal no tiene chances en el Torneo Apertura 2026, pero ya está pensando en el Clausura. Por ello, necesita sumar todos los puntos posibles para terminar mejor posicionado en el primer campeonato de la Liga 1. El equipo de Zé Ricardo no pudo cerrar el triunfo frente Alianza Lima y se quedó con un empate 1-1 en Matute. Los rimenses se encuentra en el puesto 12 con 16 puntos.

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Mientras que FC Cajamarca está obligado a quedarse con el triunfo para salir de la zona del descenso. El equipo de Hernán Barcos llegará motivado luego de la victoria que celebró por 2-1 con UTC la jornada pasada. El recién ascendido marcha penúltimo con 12 unidades.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.