¿Stephanie Cayo y Maxi Iglesias terminaron su relación?: Actriz es vinculada con actor turco Kerem Bürsin

Medios internacionales relacionan a Stephanie Cayo con el actor turco Kerem Bürsin.

Stephanie Cayo vuelve a estar en el ojo de la tormenta y esta vez tras los rumores de una posible ruptura con su pareja el actor español Maxi Iglesias, quienes confirmaron su romance el pasado mes de diciembre a través de las redes sociales

Como se recuerda, la peruana fue blanco de criticas luego de protagonizar la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, pues cientos de usuarios aseguraron que una actriz con rasgos andinos hubiera encajado mucho mejor en la trama ya que tiene como escenario principal a Machu Picchu.

La actriz sigue captando la atención de sus seguidores y es que todo parece indicar que la integrante de la familia Cayo con Maxi Iglesias habrían terminado terminado su relación sentimental y ahora es vinculada con el actor turco Kerem Bürsin, según informa la prensa italiana y el programa Amor y Fuego este 11 de abril.

Rodrigo González y Gigi Mitre emitieron un informe donde se dio a conocer las señales que darían por confirmado el fin del romance de los actores. Asimismo, contaron cuales fueron los titulares de la prensa internacional que comenzaron a relacionar a Stephanie con Kerem.

“Kerem Bürsin deja a Hande Erçel por famosa española”, “Kerem Bürsin supuestamente está enamorado de la actriz española Stephanie Cayo” y “¿Kerem Bürsin y Stephanie Cayo solo trabajan o es su nueva novia española?”, son algunos de los titulares de diarios turcos e italianos.

Cabe resaltar que Kerem Bürsin mantenía una relación con la actriz turca Hande Erçel, con quién compartió roles en la famosa serie ‘El amor está en el aire’ en donde interpretaron a la pareja principal. Sin embargo, anunciaron que se separaron el pasado mes de marzo.

¿POR QUÉ SE RELACIONA A STEPHANIE CAYO CON KEREM BüRSIN?

Una fotografía de Kerem y Stephanie los habría puesto en medio de la polémica. Ambos se lucen muy sonrientes en una instantánea en blanco y negro. Pese a que la foto no tenía color, se podía notar que la actriz usaba la misma ropa que mostraba en sus historias de Instagram aquel día del encuentro.

Esto se dio después de que el también productor y modelo de 34 años visitara España para participar en un proyecto con el reconocido Antonio Banderas. Por su lado. la peruana visitó Madrid para celebrar su cumpleaños con su hermana Fiorella Cayo. Cabe mencionar que los medios de comunicación internacionales señalaron que Kerem ya conocería a la familia Cayo.

STEPHANIE CAYO Y MAXI IGLESIAS HABRÍAN TERMINADO

Como se sabe, el 8 de abril es el onomástico de Stephanie Cayo y la actriz no dudó en celebrarlo en el país europeo. Sin embargo, Maxi Iglesias no estuvo con ella en su día especial ni le dedicó ningún mensaje a la actriz, según lo que se pudo ver en redes sociales.

Asimismo, días antes del estreno de la producción de Netflix, el español compartí mensajes en sus historias de Instagram que darían a entender que estaba pasando por una decepción amorosa. “‘Cuando maduras no le temes al compromiso, le temes a perder tu tiempo’, ‘Nunca se pierde, siempre se aprende’”.

“A veces hay gente que no quiere a otra persona no por egoísmo ni por orgullo ni porque no sean capaces de querer, es porque a lo mejor no están preparados para querer o están más al pendiente en quererse a sí mismos y no son capaces de querer a alguien más”, dijo en otro momento en un vídeo que también compartió para todos sus seguidores.

Stephanie Cayo es vinculada con actor turco Kerem Bürsin tras supuesta ruptura con Maxi Iglesias. VIDEO: Amor y Fuego

