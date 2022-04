Susy Díaz revela que Néstor Villanueva puso condición a Florcita Polo para conciliar y divorciarse

Susy Díaz contó que Néstor Villanueva quiere que Flor Polo vuelva a vivir con ella. (Foto: Captura / Instagram)

Las cámaras de Magaly TV La Firme entrevistaron a Susy Díaz, quien ha estado muy involucrada desde que Florcita polo y Néstor Villanueva anunciaron el fin de su matrimonio desde el pasado mes de enero. Si bien, en un principió la exvedette pedía que se solucionen sus diferencias, ahora ya no quiere que saber nada del cumbiambero.

La excongresista se mostró completamente indignada al contar que el cantante intentó poner algunas condiciones para poder conciliar y firmar el divorcio con Flor Polo Díaz. Como se recuerda, la empresaria ya inició los trámites para la disolución legal de su matrimonio y sería Néstor Villanueva quien estaría poniendo trabas para no firmar.

Según contó la popular Susy Díaz durante la entrevista con el programa de Magaly Medina, al cantante de cumbia no le habría gustado que la hija de Augusto Polo Campos y sus hijos se hayan mudado al departamento que le alquiló a su amiga.

Esto debido a que Néstor iba constantemente a ver a sus dos primogénitos y a Flor Polo, lo que generaba que las cámaras de televisión estén fuera de su propiedad, causando preocupación y angustia en la misma Susy Díaz.

“(Néstor Villanueva) me dijo ‘Yo en la conciliación quiero decirle (a Florcita) que ya no viva ahí donde su amiga, debes traerla a vivir acá'. Yo le dije: ‘¿Perdón? acá es un hostal y vive mucha gente, un poco más y vas a poner en la conciliación que no use short’”, relató la rubia.

En otro momento, Susy Díaz lamentó que desde diciembre del año pasado, Néstor Villanueva haya sido ampayado con varias mujeres. Incluso, dijo que últimamente ve a su hija mal psicológicamente tras las imágenes que se difunden en los medios de comunicación sobre el padre de sus hijos.

“Sale viviendo la vida loca, ampay tras ampay, hay chicas que salen a decir que mientras estaba con Flor, tenía una relación paralela, ha estado dobleteando. Veo a mi hija psicológicamente mal y ella necesita pan y tranquilidad para cuidar a mis nietos”, expresó.

Néstor Villanueva puso condición a Flor Polo para conciliar. VIDEO: Magaly TV La Firme

BAILARINA ASEGURA QUE NÉSTOR LE FUE INFIEL A FLORCITA CON ELLA

El pasado 4 de abril, la bailarina Tessy Linda se presentó en el programa Amor y Fuego para contar su verdad sobre el romance que habría mantenido con Néstor Villanueva así como para mostrar comprometedoras conversaciones que demostrarían que él la buscaba.

Como se recuerda, la denominada ‘Reina del tubo’ envió un comunicado que la deslindaba de cualquier relación actual con el cantante. Sin embargo, en el programa confesó que habrían estado ‘saliendo’ hasta hace tres meses, cuando todavía estaba con Florcita Polo.

Según contó Tessy Linda, en diciembre del 2021 ella le dijo al cantante que ya no quería nada con él. “Yo le puse el pare hace tres meses. Conversamos y dijimos que continuábamos con la amistad. Sí pasó algo en su momento”, dijo y a lo que Gigi Mitre expresó: “Florcita te pusieron los cuernos”.

“Disparen todo, confirmado por la misma protagonista, Florcita, te fueron infiel con Tessy Linda según sus propias palabras”, añadió Rodrigo González sorprendido por la noticia.

Néstor Villanueva le fue infiel a Florcita Polo con Tessy Linda. VIDEO: YouTube

SEGUIR LEYENDO