Melissa Paredes pide a América Hoy que ya la suelten y les manda un mensaje: “Deberían llevar la fiesta en paz”

Melissa Paredes envía mensaje a América Hoy. (Foto: Instagram/ América TV)

Melissa Paredes decidió ser clara con América Hoy, cuya conductora Janet Barboza no deja de mencionarla cada vez que tiene oportunidad. A través de una entrevista para Mujeres al Mando, la exmodelo pidió que ya lleven la fiesta en paz.

Como se recuerda, Paredes era conductora de América Hoy, hasta que fue captada besando a Anthony Aranda, cuando aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba. Tras el ampay, la joven ya no apareció más en el programa.

Hace unos días, Melissa decidió responder a Janet Barboza, quien indicó que Anthony Aranda tenía como plan A a una famosa, quien supuestamente sería Paula Manzanal, mientras que su plan B era la ex de Rodrigo Cuba.

Ante ello, la modelo contó que la propia Paula Manzanal se comunicó con ella para desmentirle esta afirmación. Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a América Hoy, espacio que presentó como conductora a Brunella Horna.

“No entiendo por qué tanta cosa, ya no estoy allá, ya deberían llevar la fiesta en paz”, declaró Melissa Paredes al programa ‘Mujeres al mando’.

Melissa Paredes y Paula Manzanal conversaron tras la tremenda confesión de Janet Barboza sobre Anthony Aranda. (VIDEO: Latina TV / Mujeres al Mando)

¿QUÉ DIJO JANET BARBOZA?

La conductora de TV indicó que no confía en Anthony Aranda, pues las cosas que sabe de él le da mucho que pensar, lanzando un rumor que dejó sorprendidos a muchos.

“Yo desconfío un poco de un hombre que un día antes le dice a otra mujer ‘mira ya tengo mi pasaporte listo llévame a Barcelona’, un día antes del ‘ampay’ que todos vimos”, contó Janet.

Pero lo que terminó por causar revuelo fue la confesión que, según ella, le dijo una famosa chica del espectáculo. “Ella nos dijo ‘yo era su plan A, y Melissa Paredes era el plan B’”, dijo para América Espectáculos.

Janet Barboza revela que Anthony Aranda tenía pensado viajar a España con otra mujer. (VIDEO: América TV / América Espectáculos)

MELISSA PAREDES RESPONDE SOBRE PAULA MANZANAL

Luego del tremendo destape de Janet Barboza, Melissa Paredes contó que Paula Manzanal se comunicó con ella para dejar las cosas en claro, ya que los usuarios no dejaban de señalarla como “el plan A” de Anthony Aranda.

“Yo he estado en la clínica y Paula me escribe a mi Instagram. Me dice ‘Meli, no tengo idea por qué están diciendo esto. Yo no tengo nada que ver (con Anthony Aranda)’. Yo le dije que no entendía, que tranqui, que fresh”, le señaló a un reportero de Mujeres al Mando durante el avant premiere de la película “¿Nos casamos? Sí, mi amor”.

Según contó la modelo, Paula le explicó todo lo que había dicho Janet Barboza al notar que no tenía la más mínima idea sobre todo lo que estaba sucediendo.

“No había visto nada y me manda las capturas de lo que habían hablado. Yo le digo ‘tranquila, nosotros no hacemos caso, así que normal’. Y me dice ‘sí, pero mira, es que me quieren picar’”, expresó la exintegrante de Bienvenida la Tarde.

Melissa Paredes y Paula Manzanal hablaron sobre Anthony Aranda tras revelación de Janet. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO