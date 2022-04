¿Stephanie Cayo tiene un romance con el actor turco Kerem Bürsin? Esto respondió Fiorella Cayo

Fiorella Cayo respondió sobre rumores de una relación entre Stephanie Cayo y actor turco. (Foto: Instagram)

Después que la actriz Stephanie Cayo fuera vinculada con el actor turco Kerem Bürsin, Fiorella Cayo fue consultada sobre esta posible relación. La recordada intérprete de Torbellino asistió al avant premiere de No me digas solterona 2, donde no solo recomendó la cinta, sino que también se atrevió a hablar de sus hermana y las críticas que viene recibiendo hace un tiempo.

Como se recuerda, la menor de las Cayo ha sido presa de críticas tras protagonizar “Hasta que nos volvamos a encontrar”, por supuestamente no tener el perfil de una mujer oriunda del Perú. Ante ello, Fiorella indicó: “No importa críticas van y críticas vienen, la gente realmente ha amado la película”.

En una entrevista con El Popular, la actriz y bailarina fue consultada por los rumores sobre una relación entre su hermana y el actor turco Kerem Bürsin. Muy sorprendida, la artista no huyó de la pregunta y respondió: “ No te puedo decir nada, al respecto no sé nada, nada. Stephanie tiene muchos amigos y amigas, pueden decir lo que quieran”.

En otro momento, Fiorella defendió al cine, indicando que todos tenemos diferentes formas de ver las cosas y que las personas están en su derecho opinar, pero de forma constructiva.

“En el cine podemos hacer un elefante volar si queremos, está lleno de percepciones distintas, todo el mundo es libre de opinar lo que sea, pero opinemos con amor porque justamente es por Perú”, señaló.

¿POR QUÉ SE RELACIONA A STEPHANIE CAYO CON KEREM BüRSIN?

Una fotografía de Kerem y Stephanie los habría puesto en medio de la polémica. Ambos se lucen muy sonrientes en una instantánea en blanco y negro. Pese a que la foto no tenía color, se podía notar que la actriz usaba la misma ropa que mostraba en sus historias de Instagram aquel día del encuentro.

Esto se dio después de que el también productor y modelo de 34 años visitara España para participar en un proyecto con el reconocido Antonio Banderas. Por su lado. la peruana visitó Madrid para celebrar su cumpleaños con su hermana Fiorella Cayo. Cabe mencionar que los medios de comunicación internacionales señalaron que Kerem ya conocería a la familia Cayo.

Stephanie Cayo es vinculada con actor turco Kerem Bürsin tras supuesta ruptura con Maxi Iglesias. VIDEO: Amor y Fuego

