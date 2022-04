Ministro Alejandro Salas: “El presidente Castillo de ninguna manera va a renunciar”

Las crisis agudizada durante las manifestaciones provocadas por el alza de precios en diversos productos ha obligado a los actores políticos a estudiar diversas soluciones. Desde la oposición en el Congreso, se viene repitiendo la propuesta al presidente Pedro Castillo que renuncia al cargo con la supuesta finalidad de generar mayor estabilidad en el país. Si bien ha sido una idea que se ha manifestado en varias oportunidades, desde el Ejecutivo se ha señalado que esta no formaría parte de los planes del jefe de Estado.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, uno de los representantes del gabinete Aníbal Torres que acudió a Huancayo para participar de las mesas de diálogo fue el encargado de informar que el presidente no ha considerado dar un paso al costado como lo hizo el expresidente Kuzcinsky en marzo del 2018. “De ninguna manera (no va a renunciar). El presidente Castillo está sólido, el presidente Castillo tiene la fuerza de la democracia, tiene la fuerza de un proceso que lo eligió como presidente porque el país no quiso la otra opción”, indicó el ministro.

Sobre las manifestaciones en contra del gobierno llevadas a cabo el 5 de abril en el centro histórico de Lima, Salas lamentó que expresiones racistas en contra del mandatario hayan formado parte de las arengas repetidas en la protesta. “Nada justifica el racismo, nada justifica la discriminación, nada justifica el maltrato”, indicó el titular de Cultura.

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

A través del controversial asesor presidencial, Daniel Salaverry, se pudo confirmar una vez más que Pedro Castillo no tiene intenciones de dimitir de la presidencia de la república. “Está descartada cualquier posibilidad de que el presidente tome una decisión como esa (renunciar al cargo). Todo lo contrario: el presidente está ahora enfocado en evaluar a sus ministros y hacer los cambios que se requieren”, indicó el excongresista fujimorista.

NUEVO INTENTO

Desde el Congreso se ha intentado en dos oportunidades destituir al presidente Castillo. En una primera oportunidad la moción no llegó a ser debatida debido a que no contaba con los votos necesarios para llegar a esa fase. Sin embargo, la moción presentada en marzo consiguió que el mandatario acudiera al hemiciclo, pero no logró los 87 votos necesarios para conseguir su salida. Esta vez, la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz presentó una moción que exhorta al presidente Pedro Castillo a presentar su “renuncia irrevocable” de forma inmediata “por el bien moral de la nación”.

Según el documento presentado “está demostrando una total ineficiencia e irresponsabilidad en los asuntos de Estado, llevándonos en poco tiempo a una estanflación”. Además, resalta la existencia de “diversas omisiones que ponen en riesgo la economía nacional, el empleo, la unidad nacional, en gravísima situación a la agricultura del país, aunado a las huelgas de importantes gremios de diversas actividades económicas”.



Amuruz también criticó la medida impuesta a inicios de esta semana de inmovilizar a la población de Lima y Callao durante un día y señaló que la decisión “originó mayor caos, con mercados, tiendas, comercios totalmente cerrados, perjudicando la población que se gana el sustento diario para sobrevivir, demostrando así desdén contra el país, originando pérdidas que sobrepasan los mil millones de soles”.

El documento tan solo tiene como finalidad “exhortar” al presidente Castillo a presentar su renuncia irrevocable al cargo de presidente. En otras palabras, sirve de un comunicado que expresa el sentir de la representación nacional, pero que no necesita ser respondida ni acatada por el jefe de Estado.

