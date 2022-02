Daniel Salaverry sobre el Congreso: “La soberbia y altanería deben ser desterradas de la política”

Daniel Salaverry. Foto: Congreso de la República.

El expresidente de PeruPetro, Daniel Salaverry, mostró su desagrado ante las decisiones que ha tomado el Congreso de la República en estas últimas semanas y comentó que “presidir de un Poder del Estado no te hace dueño de él”.

“Presidir un Poder del Estado no te hace dueño de él. El Congreso es la casa de todos los peruanos. Cuando tuve el honor de presidirlo, siempre estuvo abierto para todos (abrimos la Plaza Bolivar en su momento). La soberbia y altanería deben ser desterradas de la política ”, mencionó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Recordemos que hace unos días, Salaverry se refirió a los mensajes en contra del entonces presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, mencionando que las amenazas hacia él son inaceptables.

“La democracia no necesita balas, ni de plomo, ni de plata. La amenaza soterrada que ha lanzado el Premier es inaceptable. Flaco favor le hace al gobierno de @PedroCastilloTe y a su gabinete. Los votos en el Congreso se consiguen conversando y convenciendo, no amenzando”, se lee.

¿EN QUÉ QUEDÓ LA SITUACIÓN DE DANIEL SALAVERRY EN PERUPETRO?

El 23 de enero del presente año, la Contraloría de la República, después de varias investigaciones, no acreditó la designación de Salaverry para asumir el cargo de líder de PeruPetro. Mediante un informe, el organismo señaló que los documentos que envió Salaverry no sustentaban el cumplimiento de los requerimientos de capacidad técnica ni de trayectoria profesional necesaria para ocupar el cargo.

También indicaron que el Ministerio de Energía y Minas no cumplió con el proceso establecido en las normas de nombramiento del titular de la empresa. Además, consideraron que la falta de acreditación por parte de Daniel Salaverry podría afectar la eficiencia de Perupetro.

“Durante la ejecución del servicio de control simultáneo en la modalidad de Orientación de Oficio respecto al proceso de “Designación del Presidente de Perupetro S.A.” se ha advertido una situación adversa que amerita la adopción de medidas correctivas para asegurar el logro de los objetivos del procedimiento de propuesta y designación del Presidente del Directorio de Perupetro S.A.”, señalaron.

Tiempo antes, el contralor general de la República, Nelson Shack, indicó que Daniel Salaverry habría incurrido en una falta al aceptar la designación como presidente del Directorio de Perupetro. Además, menciona que es responsabilidad de todo funcionario saber cuáles son sus competencias y si cumple o no con el perfil.

“Lo que he mencionado y me ratifico en eso es que, efectivamente, yo creo que zapatero a tus zapatos. Es necesario que se cumplan los perfiles de cada uno de los puestos y eso no solo está reglado en las propias normas, en este caso de la ley de Perupetro, sino en los instrumentos de gestión y también en las leyes generales que rigen el funcionamiento de las empresas estatales de nuestro país”, dijo a RPP Noticias.

También agregó que los altos funcionarios deben estar familiarizados por lo menos con los temas en los que van a desempeñar y los perfiles son la base para garantizar la competencia en los más altos funcionarios y que tomen las mejores decisiones en el rubro a desempeñar.

SALAVERRY SE DEFIENDE

Ante todos los cuestionamientos, Salaverry se pronunció a través de su cuenta de Twitter que su designación se había realizado de acuerdo a la ley y tomando en cuenta los mismos criterios que se usaron en otros gobiernos.

“Mi designación como Pdte.@Perupetrosa se realizó de acuerdo a Ley y tomando en cuenta los mismos criterios que se utilizaron en otros gobiernos. Pese a ello, no seré el pretexto para que los adversarios sigan generando inestabilidad política al país por sus oscuros intereses”, se lee.

Finalmente, no se concretó esa designación y el actual presidente es Seferino Yesquén León, quien afirmó que uno de sus principales retos es que el Perú vuelva a producir 100,000 barriles de petróleo por día en los próximos años.





