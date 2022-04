Paro de transportistas: estos son los congresistas que piden la renuncia de Pedro Castillo

El paro de transportistas iniciado hace más de una semana ya ha cobrado la vida de cinco ciudadanos. Cuatro de ellos a partir de las movilizaciones registradas en Junín y una durante el 4 de abril, fecha en la que las revueltas se radicalizaron llegando incluso a registrarse saqueos en algunas zonas del país. Para discutir salidas a la crisis generada por el alza de precios, el pleno se reunió esta tarde. Algunos parlamentarios, a través de sus redes sociales, hicieron público su deseo de ver renunciar al presidente Pedro Castillo.

“Presidente Castillo, usted ha logrado lo que las bancadas de oposición -por mezquindad o egoísmo- no pudieron: que la incapacidad moral permanente deje de ser una abstracción. Su gobierno es insostenible, sus ministros zozobran, el país se le va de las manos. Por respeto al país, renuncie”, se lee en la publicación de Edward Málaga, quien forma parte de los no agrupados. Esta no es la primera vez que el congresista morado señala la salida voluntaria del mandatario como una salida a los conflictos, durante el debate de la segunda moción de vacancia ya lo había mencionado.

Al ser consultado por un usuario de Twitter sobre los efectos que esta medida tendría, respondió así: “Ya lo hice cuando expliqué mi votación durante la moción de vacancia. Sucesión presidencial, pacto de gobernabilidad, reforma política y electoral, elecciones generales. En ese orden”.

La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, también fue una de las que instó a Pedro Castillo a abandonar Palacio de Gobierno. “Si ama algo al Perú, renuncie, Castillo, de una vez. Prefiere inaugurar un colegio que ir a solucionar los conflictos sociales; incluido la muerte de cuatro inocentes. El pueblo se levantó por hambre, falta de gestión y por la corrupción existente. #CastilloRenuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Durante el pleno también criticó a los ministros de Economía y Finanzas, Transporte y Comunicaciones, Energía y Minas y Desarrollo Agrario y Riego al estar conectados de manera virtual en el Pleno cuando se estaba por discutir las medidas que permitirían beneficiar a los manifestantes.

“Al señor ministro de Economía, que agarre sus zapatillas como dice el presidente y que empiece a correr acá al pleno porque lo necesitamos. Acá se va a debatir hoy lo que el pueblo y el país necesita. Señora presidenta, hoy vemos a toda las bancadas que estamos tratando de ver qué pasa con los peruanos que se están matando afuera y vemos acá a cuatro ministros bien limpiecitos, peinaditos, arregladitos debatiendo o dándonos informes para hablar de Pensión 65, regalar mil tractores cuando la gente no tienen semillas y nada para colocar en sus tierras y sembrar”, señaló Yarrow.

Desde Renovación Popular, el congresista José Cueto afirmó que el presidente Castillo ha contado con diversas oportunidades para poner en marcha el gobierno que anunció durante su candidatura. “Desde el Congreso se le ha dado todas las oportunidades para que haga un buen gobierno y las ha desperdiciado. Está en sus manos terminar con esta crisis política, económica y social. Si aún tiene un mínimo de decencia y amor por el Perú, renuncie. La nación se lo demanda”, fueron las palabras del mencionado congresista.

Las posibilidades de una renuncia han sido descartadas en varias oportunidades por Pedro Castillo y el resto de integrantes del Ejecutivo. Al cierre de esta nota, el presidente y el resto de su gabinete participaba de un Consejo de ministros extraordinario para estudiar medidas que pongan fin a las movilizaciones ciudadanas.

