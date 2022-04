Titular de la PCM tildó de “deficiente” a la PNP

Este miércoles, Aníbal Torres, brindó una entrevista con un medio de comunicación colombiano, en donde fue consultado por la crisis que enfrenta el Perú ante las medidas que ha presentado el gobierno de Pedro Castillo.

En declaraciones a Bluradio, el primer ministro habló sobre las manifestaciones y protestas que se suscitaron este 5 de abril en donde más de 5 mil personas intentaron romper el cordón policial para llegar hasta el Congreso de la Republica.

Ante esto, manifestó y criticó el accionar de la policía, calificándola de “deficiente” y de no tener la preparación, ni el número suficiente de agentes para controlar los disturbios registrados en la capital tras los desmanes en sedes del Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y la Corte Superior de Justicia de Lima, entre otros.

“Nuestra policía, hay que reconocer, no existe en el número suficiente. De otro lado, su preparación, también lo reconocemos, es deficiente”, señaló.

“Solo pongo un ejemplo, también han visto los medios aquí en el extranjero que siete policías no pueden detener a una persona”, agregó.

El premier Aníbal Torres aseguró que los conflictos sociales se pueden resolver mediante el diálogo y la concertación. Foto: Andina

SOBRE PEDRO CASTILLO

Al ser consultado sobre la permanencia de Pedro Castillo ante la crisis política, económica y social que vive el Perú, el titular de la PCM, no descartó que se esté tratando de “los últimos días del presidente”.

“En el Perú todo es posible. Esto no es una novedad en el Perú y viene de algunos años atrás. En el quinquenio anterior hemos tenido cinco presidentes y tres congresos. Esta situación no se ha superado. Nosotros tratamos de superarla y tratamos de dialogar con la parte contraria, pero la parte contraria solo se fija en su propio interés, pero no en los monopolios y oligopolios que son los que fijan el precio para el consumidor”, expresó a Bluradio.

Ante esto, expresó que la base de toda solución es el diálogo, es por eso que se están reuniendo con los congresistas para responder cuanto antes a esta crisis.

“Hemos tenido una reunión en el Congreso, siempre estamos invocando que debemos concertar, dialogar y trabajar conjuntamente, unitariamente por el bien del país, pero encontramos de la otra parte que no quieren reconocer esa actitud del ejecutivo. Es un sector del Congreso, no todo”, agregó.

En ese contexto, Aníbal Torres manifestó que la aparente “ingobernabilidad” advertida en algunos medios internacionales puede ser por causa a la inestabilidad política que ha permanecido en donde sectores no han reconocido la victoria de Pedro Castillo, ya que desde los primeros días ha sido cuestionado.

Pedro Castillo nunca firmó decreto supremo que detenía toque de queda en Lima y Callao

“[¿Pareciera inminente la caída de Pedro Castillo?] Eso puede ser una perspectiva, no se descarta nada en el país. No es una novedad, sino es la incertidumbre política que existe ya por algunos años”, concluyó.

Asimismo, durante su entrevista, Aníbal Torres dejó en claro que la medida que tomó Pedro Castillo sobre la inamovilidad para el 5 de abril fue coordinada con el equipo de investigación, ya que se conocía que iba a ver desmanes, saqueos y robos. Aseguró que esta medida fue para salvaguardar la integridad de los peruanos en Lima y Callao.

“Ya en la tarde calmadas las cosas durante el día se iba diluyendo esas pretensiones de causar estos destrozos. Dejamos salir a la población, que salga una movilización que estaba programada, salió pero los infiltrados no faltan y son los que han producido los destrozos del día de ayer”, detalló el premier.

