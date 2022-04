Rodrigo Cuba encara a Anthony Aranda por hablar de su hija en redes: “Eso lo converso con Melissa”

Rodrigo Cuba respondió claro y fuerte a la actual pareja de Melissa. (Foto: Instagram)

Rodrigo Cuba rompió su silencio luego que Anthony Aranda, pareja de su exesposa Melissa Paredes, dijera en redes sociales que no pudo viajar con la hija de ambos a Estados Unidos, precisamente a Disney World, porque el futbolista no le habría dado el permiso para salir del país.

Durante un evento al que asistió como invitado, el ‘Gato’ Cuba fue interceptado por las cámaras de Amor y Fuego. Fue así que la reportera del programa no dudó ni un solo instante en preguntarle qué pensaba sobre las declaraciones que dio el chico reality en su cuenta de Instagram.

“La pareja de Melissa ha señalado que no le das permiso”, se le escucha decir a la periodista de espectáculos. No obstante, el futbolista no perdió la compostura y totalmente serio respondió que esos temas los ve directamente con su exesposa, no con el bailarín.

“Esos temas netamente de mi hija, los converso con su mamá (Melissa Paredes), creo que la mamá de mi hija ya lo sabe”, dijo el pelotero del Sport Boys al programa Amor y Fuego. Esta misma respuesta se la dio a otros medios interesados en conocer su posición sobre la “queja” de Aranda.

“No tengo nada que opinar sobre eso, con que mi hija esté bien, yo estoy feliz. Como te vuelvo a repetir, el único que trato que tengo con su madre es netamente por temas de mi hija” , señaló para El Popular.

¿LE PRESTA DINERO A MELISSA PAREDES?

Por otro lado, la reportera de Amor y Fuego también le preguntó al deportista si la modelo le ha pedido dinero en algún momento, puesto no tiene un trabajo estable desde que fue separada de la conducción de América Hoy por protagonizar el ya recordado amor. “Los motivos no tengo por qué darlos”, se le escucha decir en el avance promocional.

Recordemos que poco antes del inicio escolar, Melissa habría mandado una tremenda indirecta en sus redes al afirmar que nadie le daba un sol y debía cumplir con el pago de la mensualidad del colegio de su hija; así como también con la compra de los útiles escolares.

Luego de unos días, Rodrigo Cuba sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar en sus redes sociales que compró todos los útiles que necesita su hija para empezar el año escolar. De inmediato, muchos supusieron que esta publicación era una indirecta a su exesposa. Sin embargo, Paredes aclaró que ella compró la mitad, ya que conciliaron que todos los gastos se los reparten 50/50.

Rodrigo Cuba encara a Anthony Aranda por hablar de su hija en redes: “Eso lo converso con Melissa”. (VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego)

¿QUÉ DIJO ANTHONY ARANDA SOBRE LA HIJA DE MELISSA?

El bailarín decidió responder varias interrogantes a través de su Instagram. Una de las primeras preguntas que le realizaron estuvo enfocado en la hija de Melissa, pues siempre se los ha visto juntos compartiendo diferentes momentos.

“¿Cómo te llevas con Mía?”, fue la consulta de uno de sus seguidores que decidió responder. “Con Mía es todo súper lindo, somos los mejores amigos, nos llevamos muy bien, jugamos mucho, nos divertimos siempre, es una niña súper inteligente, súper linda”, señaló.

Además, el ‘Activador’ dejó en claro que tenía pensado ir a Disney con la menor y Melissa Paredes, pero no obtuvo el permiso correspondiente. “Bueno, una de las cosas que más me gusta es viajar, siempre viajo. Y sí, sí la he invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso. Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero, bueno, ya habrá oportunidad” , respondió.

Anthony Aranda reveló que tiene planeado viajar a Disney con Melissa Paredes y la pequeña Mía, pero no lograron tener el permiso para que la menor salga del país.

SEGUIR LEYENDO: