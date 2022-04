Shakira protagoniza divertidos memes tras el estreno de la primera canción del Mundial Qatar 2022

Los memes de la canción del mundial: piden que vuelva Shakira en Qatar 2022. (Foto: Composición Infobae)

“Hayya Hayya (Better Togheter)” es la primera canción oficial que la FIFA presentó para promocionar el Mundial Qatar 2022. El tema, interpretado por la estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha, es uno de los que se irán soltando eventualmente hasta la fecha inaugural en noviembre de este año.

“Al reunir voces de las Américas, África y Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el fútbol puede unir al mundo”, dijo la directora comercial de la FIFA, Kay Madati, quien también añadió: “Como parte de la estrategia musical renovada de la FIFA, la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes”.

Sin embargo, el sencillo, que cuenta con influencias del R&B y el reggae, generó una ola de opiniones divididas en redes sociales. Una gran cantidad de usuarios pidieron, a través de Twitter, que la FIFA convoque nuevamente a Shakira a participar del soundtrack oficial del Mundial Qatar 2022.

Recordemos que la cantante colombiana fue elegida para interpretar “Waka Waka”, canción oficial de la Mundial Sudáfrica 2010, que fue número #1 en 50 países y que vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo, según información extraída de Billboard. Al parecer, los internautas todavía tienen la ilusión de ver otra vez a la artista latina en la Copa Mundial de Fútbol y así lo hicieron saber mediante divertidos memes.

CANCIONES OFICIALES DE LOS MUNDIALES

Chile 1962: El rock Mundial

Inglaterra 1966: World Cup Willie (Where In This World We Are Going)

México 1970: Fútbol México 70

Alemania 1974: Futbol / World Cup Fanfare

Argentina 1978: El Mundial / Marcha Oficial del Mundial ‘78

España 1982: El Mundial

México 1986: El mundo unido por un balón

Italia 1990: Un estate italiana

Estados Unidos: 1994: Gloryland

Francia 1998: La copa de la vida / La Cour des Grands

Corea - Japón 2002: Boom!

Alemania 2006: The Time of Our Lives

Sudáfrica 2010: Waka Waka (This time for Africa) / Wavin’ Flag

Brasil 2014: We Are One (Ole Ola)

Rusia 2018: Live It Up

¿CUÁNTO CUESTA VIAJAR AL MUNDIAL QATAR 2022?

Son varios países sudamericanos que tienen el sueño de clasificar al mundial Qatar 2022 y los hinchas desde ya están buscando cómo llegar al país árabe. A continuación te mostramos cuánto tienes que desembolsar según la moneda de tu país.

En el caso de Brasil , un boleto de ida y vuelta está alrededor de 2,585 dólares, el hospedaje está unos 3,270 dólares. Rentar un auto para movilizarse costaría 435 dólares y las entradas al estadio 543,81 dólares. Todo sumaría 6,833.81 dólares. Este monto equivale a 36,287.53 reales, o sea, 30 salarios mínimos de Brasil.

Argentina tiene un sueldo mínimo de 31,930 pesos, equivalente a 301.50 dólares en promedio y cubrir los gastos de avión en ida y vuelta sale alrededor de 4,681 dólares, hospedaje 3,270 dólares, auto 435 dólares y las entradas 543,81 dólares. Todo ello suma 8,929.81 dólares, casi 9 mil. Esto equivale a 1 millón 902,049,53 pesos argentinos, es decir 60 remuneraciones mínimas.

Aunque Perú todavía no se encuentra clasificado en su totalidad, la esperanza de ganar el partido de repechaje se mantiene latente. Si los peruanos desean viajar a Qatar, tendrían que gastar alrededor de 6,382.81 dólares,es decir, 24,509.99 soles. Estaríamos hablando de 26,35 sueldos mínimos.

