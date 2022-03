Anthony Aranda dio a conocer que Rodrigo Cuba no le permitió a su hija viajar a Disney junto a Melissa Paredes

Anthony Aranda reiteró su amor por Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Anthony Aranda dejó de preocuparse de las constantes críticas que recibe en las redes sociales por haber iniciado una relación sentimental con Melissa Paredes, por ello, el bailarín decidió abrir una caja de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

Una de las primeras preguntas que le realizaron estuvo enfocado en la hija de Melissa, pues siempre se los ha visto juntos compartiendo diferentes momentos, por lo que muchos usuarios querían saber cómo es que se lleva con la pequeña Mía.

“ Nos llevamos súper, súper bien, tienen una familia súper unida, súper linda, se parecen mucho a mi familia, así que nada, a nuestras familias les encanta compartir juntos, así que feliz por eso ”, comentó.

Asimismo, los cibernautas no pudieron guardar su curiosidad y le consultaron acerca de las especulaciones que se difundieron en las redes sociales, donde señalaron que a diferencia de Rodrigo Cuba, él no tenía el suficiente dinero para llevar de viaje a Melissa Paredes.

“¿Por qué no la invitas de viaje a Melissa? ¿Es verdad que porque no tienes plata? ¿O por qué? Jajajaja”, le consultó un cibernauta al recordar lo que se dijo en el programa de Magaly Medina, pues se sabe que la exmodelo solo sale de paseo a la casa de un familiar que tiene Anthony Aranda en Cañete.

El bailarín no dudó en responder y asegurar que una de las cosas que más le gusta a él es viajar; sin embargo, no ha podido hacerlo al lado de Melissa Paredes y su hija debido a que la pequeña Mía no tiene el permiso de su padre para salir del país.

“ Bueno, una de las cosas que más me gusta es viajar, siempre viajo. Y sí, sí la he invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso . Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero bueno, ya habrá oportunidad”, señaló.

Anthony Aranda reveló que tiene planeado viajar a Disney con Melissa Paredes y la pequeña Mía, pero no lograron tener el permiso para que la menor salga del país.

ANTHONY ARANDA MINIMIZA LOS LUJOS QUE TENÍA RODRIGO CUBA CON MELISSA PAREDES

A través de sus redes sociales, el integrante de Esto es Guerra quiso dejar en claro que Rodrigo Cuba no le ofreció a su novia la vida llena de lujos que aseguraba el programa Magaly TV La Firme.

Según él, las comodidades que salieron en el reportaje eran, en realidad, pagadas por una empresa en la que trabajaba Melissa Paredes. También formaban parte de las vacaciones a las que iba la modelo con su propia familia, no la del futbolista.

“ Qué chévere que comparen una grabación de un videoclip o que pongan el yate de la tía de mi novia o que pongan fotos o imágenes de la familia de mi novia , y quieran hacer rating inventando algo, jajajaj. Trabajen, hagan investigación jajaja. Paz jajajaja”, expresó

