Presentan moción de Censura contra Hernán Condori: Estas son las bancadas y parlamentarios que firmaron a favor

El parlamentario de Avanza País, Diego Bazán, presentó oficialmente la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, quien viene siendo cuestionado desde que comenzó su cargo en la cartera de salud. Ante ello, diferentes bancadas se mostraron a favor en el Congreso de la República. El documento contó con 33 firmas sin el refrendo de algún representante de Fuerza Popular y de Perú Libre.

“He presentado virtualmente la moción de censura en contra del señor Condori para que no siga ejerciendo el cargo de Ministro de Salud. ”, comentó en su cuenta oficial de Twitter.

Además, el congresista expresó su agradecimiento a las bancadas por apoyar la presentación de la moción de censura contra el ministro de Salud.

“Agradezco a los 32 colegas congresistas que, de forma valiente, se han sumado a esta moción de censura contra el ministro Condori. A la bancada de Avanza País, de Renovación Popular, al Partido Morado, a Alianza para el Progreso y a Juntos por el Perú, que de forma consecuente creen que hoy el ministro no debería seguir en el cargo. Las continuas denuncias que él tiene, los cuestionamientos e incluso con el apoyo de los diferentes colegios de médicos del país, reafirman nuestra posición de que el señor debe dejar el cargo”, dijo.

Además, Diego Bazán se mostró confiado en que se alcanzarán los 66 votos para censurar al ministro Hernán Condori.

“Somos consecuentes y seguiremos hasta el final. Este es el primer paso y estoy seguro que con la mayoría simple que necesitamos, esos 66 votos que vamos a obtener cuando, finalmente, se debata el tema en el pleno, el señor tendrá que dejar el cargo”, indicó.

El documento de la moción de censura contra el ministro Hernán Condori se dará cuenta en el próximo pleno del Congreso de la República.

PARLAMENTARIOS Y BANCADAS A FAVOR DE LA MEDIDA

Avanza País

- Diego Bazán

- Adriana Tudela

- Yessica Amuruz

- Norma Yarrow

- José Williams

- Diana Gonzales

- María Córdoba

- Juan Burgos

- Alejandro Cavero

- Patricia Chirinos

Acción Popular

- Juan Carlos Mori

- Karol Paredes

- José Arriola

Juntos por el Perú

- Ruth Luque

- Sigrid Bazán

Alianza Para el Progreso

- Roberto Chiabra

- Heydi Juárez

- Lady Camones

- Alejandro Soto

- Eduardo Salhuana

- Gladys Echaíz

- Cheryl Trigozo

Partido Morado

- Susel Paredes

- Flor Pablo

- Edward Málaga

Somos Perú

- Yorel Alcarraz

- Wilmar Elera

- Alfredo Azurrín

Renovación Popular

- Jorge Montoya

- José Cueto

- María Jáuregui

No Agrupados

- Carlos Anderson

- Enrique Wong

HERNÁN CONDORI SE PRONUNCIA SOBRE SU CENSURA

En entrevista con el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’, hace unas semanas, Condori no guardó silencio sobre la moción de censura que se va a presentar en su contra, esto luego de que él y el ministro de Justicia, Ángel Yldefonso fueran interpelados en el Congreso.

Sobre la censura que se alista en su contra, señaló que es egresado de la maestría de Gerencia en Salud. “Yo no soy cualquiera. He sido director muchos años. Casi toda mi vida me la he pasado de director. He sido director de red en tres oportunidades…”.

A la pregunta ¿qué se van a perder los peruanos sacándolo a usted del ministerio?, Condori respondió: “Una persona muy trabajadora. No tengo denuncias de robos, de sobrevaloraciones. Enemigo número uno de las sobrevaloraciones”. Respecto a su plan de salud dijo que hay grandes falencias, por lo que se tiene que ver el tema de recurso humano, infraestructura y equipamiento. “Son tres cosas fundamentales de las que adolece todo el sistema nacional. Y tenemos que fortalecer el primer nivel de atención”.

Pidió a los congresistas reflexionar sobre su censura. “Le pido a Dios desde acá que pueda iluminar a cada uno de los congresistas, tocar su corazón, tocar su cerebro y que me permita que mi lengua no se trabe en ese momento. (…) Yo quiero escribir una historia. (…) Ellos han sido elegidos por el pueblo, esto no es un botín”, sentenció.









