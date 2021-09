Congresista Elera a ministro Maraví: “Renuncie como homenaje a las víctimas del terrorismo”

Piden renuncia de ministro de Trabajo. Foto: Agencia Andina.

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, se encuentra en el Congreso de la República debido a una interpelación en su contra. El profesor es cuestionado por supuestos nexos con grupos terroristas.

Ante ello, el legislador del bloque Somos Perú – Partido Morado, Wilmar Elera, lo instó a dar un paso al costado como “homenaje” a los policías que fueron asesinados en una emboscada terrorista, el 4 de febrero de 1993, en Piura.

“Como un homenaje a los muertos que hemos tenido en Piura, en el año 1993, yo creo que usted debería rendir ese homenaje dando un paso al costado. […] Murieron 17 policías, como un homenaje a ellos, yo creo que sería bueno, señor ministro, que evalúe su renuncia”, dijo durante su intervención en el pleno.

El parlamentario Elera argumentó que el titular de Trabajo se encuentra “contaminado” con presuntos actos terroristas, de acuerdo a los atestados policiales en donde figura su nombre, sin embargo, le brinda el “beneficio de la duda”.

“Le voy a dar el beneficio de la duda porque ha demostrado, con diversos documentos, que no tiene ningún problema con la justicia. Sin embargo, hay un dicho que dice ‘la mujer del César debe ser honesta y también parecerlo’. En ese sentido, señor Maraví, está usted contaminado con estos actos que no hacen más que generar inestabilidad política en el Perú”, agregó.

Cabe destacar que las bancadas de Renovación Popular (RP), Acción Popular (AP), Somos Perú-Partido Morado, Alianza Para el Progreso (APP) y Avanza País (AP) exigieron durante el debate en el Pleno la renuncia del ministro de Trabajo

INTERPELACIÓN EN MARCHA

La interpelación a Iber Maraví se encuentra en marcha en el Congreso de la República. El titular de Trabajo ya respondió las preguntas realizadas por el parlamento.

Ante las acusaciones sobre sus nexos con el partido Movadef, Maraví presentó imágenes en donde se puede observar que no tiene antecedentes policiales, judiciales ni penales.

Asimismo, el titular de Trabajo aclaró sus supuestos vínculos con Conare Sutep.

“Con respecto al Conare Sutep quiero dejar en claro que no soy fundador ni integrante de la junta directiva. Participé en una junta directiva en un congreso realizado en la ciudad de Huancayo elegida por los Suteps. Mi relación con esa junta directiva se circunscribe a mi condición de dirigente de Sutep de Huamanga”, expresó.

“No me consta que esos vínculos se hayan dado. Como dirigente sindical he tenido una vida pública reconocida por los derechos labores del magisterio. Que no se confunda esto con acciones radicales mucho menos subversivas. Por ello rechazo categóricamente la criminalización. Reclamar por los derechos no es ser terrorista”, puntualizó.

¿POR QUÉ EL CONGRESO INTERPELA A IBER MARAVÍ, MINISTRO DE TRABAJO?

El ministro de trabajo, Iber Maraví, es investigado por su presunta conexión con Sendero Luminoso. Asimismo, testigos señalan al ministro como participante de atentados subversivos en la zona de la sierra en los años de 1980.

Entrevistado por el periodista del programa ‘Exitosa Noticias’, Nicolás Lúcar, Maraví manifestó que la persona Alfredo Silvera Flores lo acusó a él y a otras personas de pertenecer a Sendero Luminoso, debido a que fue víctima de violencia física por parte de la policía.

“Mi opinión (sobre Sendero Luminoso) es la misma que ha expresado el presidente de la República y lo que yo públicamente he ratificado en momentos oportunos: mi total deslinde y rechazo al terrorismo”, afirmó Maraví a ‘Exitosa Noticias’.

