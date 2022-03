Hernán Condorí comparó el agua arracimada con la ivermectina: “¿Dónde está el sustento científico?”

Hernán Condori en el Congreso de la República.

En su intervención en el Congreso, en donde respondió dos pliegos de preguntas, el titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori, indicó que nunca ha prescrito ni comercializado el agua arracimada, sin embargo, reveló que sí lo usó para ayudar a un familiar que se encontraba grave de salud.

Al respecto, Condori criticó que ahora se le juzgue por creer en las propiedades de dicho producto cuando en la pandemia de la COVID-19 nadie cuestionó que el Estado adquiera ivecmertina para combatir los estragos del mortal virus cuando no contaba con sustento científico para su uso contra el nuevo coronavirus.

“Nunca he prescrito ni comercializado el producto. Deseo cerrar este capítulo. Difundí esto en un círculo familiar, para un familiar que está terrible, nada más. La medicina que hacemos no va a ayudarlo, por lo cual vi esperanza en dicho producto para usarlo en un familiar”, contó Condori ante el Pleno.

“¿Si tu familiar está grave y la ciencia ya no puede hacer nada? Me cuestionan por eso, pero cuando compraron la ivermectina para la lucha de la COVID-19, ¿Dónde está el sustento científico?”, agregó.

En otro momento de su intervención, el ministro de Salud fue tajante al afirmar que nunca ha recetado, vendido, ni comercializado el agua arracimada. Además, precisó que el producto en referencia no es más que agua.

“Quiero ser enfático en esto, el suscrito nunca, repito, nunca he recetado ni vendido, ni comercializado este producto, ni ningún otro producto análogo a ningún paciente. Soy médico cirujano, egresado de una universidad nacional y nosotros recetamos los medicamentos que están dentro del petitorio nacional de medicamentos”, argumentó.

“Asimismo, no he mencionado en ningún momento que dicho producto tenga propiedades curativas, es decir, que con solo consumo pueda revertir algún tipo de enfermedad. Este producto es solamente agua, no es un fármaco y si tiene autorización de la Digesa, con código de registro sanitario N° p2622617enantgo, el cual se encuentra en condición de activo”, acotó.

Condori admitió como “información inexacta” cuando dijo que el producto contaba con autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés), “pero sí es verdad que es un producto fabricado en los Estados Unidos”.

ELOGIÓ A AGUINAGA

En otro momento de su intervención, el titular del Minsa felicitó al congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, hecho que generó críticas por parte de las parlamentarias de la bancada de Juntos por el Perú, quienes recordaron el caso de las esterilizaciones forzadas en el gobierno de Alberto Fujimori.

“(Quiero) felicitar al congresista Aguinaga. Él fue ministro de Salud. Usted con su equipo, doctor, elaboraron un manual para prevención de cáncer de cuello uterino para detección temprana el año 2010. Esto es una de las buenas cosas, entre muchas, que usted ha hecho cuando fue ministro de Salud”, señaló Condori.

Al respecto, la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, advirtió que Aguinaga está siendo procesado por su presunto papel en el caso de las esterilizaciones forzadas.

“No me parece dable que, en un conjunto de respuesta, se pueda felicitar (a Alejandro Aguinaga) cuando sabemos que muchos parlamentarios aquí no vamos a olvidar lo que ha sucedido en una época dolorosa para mujeres esterilizadas que no han alcanzado justicia ni reparación hasta el momento. Eso no lo vamos a borrar de la historia”, señaló la portavoz de esta bancada.

