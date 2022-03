Hernán Condori responde a quejas: “Estoy de ministro un mes, el sistema de Salud ha estado abandonado 30 años”

El ministro habló con los familiares afuera del Hospital del Niño de Breña. | Foto: Composición (Infobae)

El ministro de Salud, Hernán Condori, se encontraba en el Hospital del Niño de Breña, donde se han visto largos grupos de familiares acampando a las afueras esperando ser atendidos. Aquí, los familiares le increparon por la falta de cirugías, de equipos y entre otras dificultades que atravesaban.

A estos reclamos, el titular del Minsa respondió que tiene muy poco tiempo para resolver los problemas del sector.

“Yo estoy de ministro un mes, el sistema de Salud ha estado abandonado durante los últimos 30 años. Estoy entrando para equipar los diferentes hospitales, necesitamos resonador, tomografía, equipos modernos que estén al servicio de la población”, señaló.

Un sujeto le pidió ayuda por la operación de su hijo de nueve años, y otra mujer le pidió por una mejor atención hacia un familiar en el área oncológica. Ante este segundo pedido, el ministro manifestó que el retraso de la compra de medicamentos se debe a una carencia internacional.

“Los medicamentos oncológicos, estamos comprando. Lo que pasa es que no hay insumos a nivel internacional para la fabricación. No es que no queramos comprar, porque nuestra función es brindar atención a nuestros pacientes y sobre todo a los pacientes oncológicos”, indicó.

El ministro de Salud, Hernán Condori viene siendo cuestionado por su idoneidad en la cartera de Salud y desde el Congreso de la República se ha impulsado una moción de censura en su contra.

MOCIÓN DE CENSURA EN CONTRA DE MINISTRO DE SALUD

El pasado 3 de marzo, la bancada de Fuerza Popular logró reunir 33 firmas para ingresar a trámite la moción de censura contra el cuestionado ministro. Se contó con el apoyo de integrantes de Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú.

El documento da cuenta de los cuestionamientos sobre la “idoneidad del citado funcionario para ejercer tan importante cargo en un sector sensible a la población por la situación de emergencia sanitaria en el país y el mundo”.

El “Cluster X2″, también conocido como “agua arracimada”, fue defendida en diversas oportunidades por el ministro a pesar de los cuestionamientos. Condori incluso llegó a señalar que la agencia del gobierno estadounidense, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), había aprobado el uso del producto; sin embargo, la misma empresa que lo fabrica señala que dicha entidad no se ha pronunciado sobre las supuestas bondades del “Cluster X2″.

El pedido de moción de censura también señala que el Colegio Médico del Perú ha solicitado la salida de Hernán Condori del Ministerio de Salud “por haber contravenido el Estatuto del Colegio Médico al promover abierta e ilegalmente el ejercicio de la medicina a través del uso engaños de preparados que no tienen evidencia científica”.

Asimismo, se resaltó los problemas penales que enfrenta Hernán Condori por “presuntas inconductas funcionales cuando el actual ministro de Salud desempeñaba cargos públicos”. Condori es investigado por la fiscalía provincial corporativa transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios por los presuntos delitos de cobros indebidos y negociación incompatible. Estos se habrían cometido cuando el actual ministro era director de la red de salud de Chanchamayo en el 2019.

Sobre dicho pedido, el congresista Jorge Montoya informó que el ministro de Salud Hernán Condori tendrá que acudir este viernes al Pleno para enfrentar una interpelación por los cuestionamientos que pesan en su contra.

“Vamos a seguir efectuando la fiscalización, el control político sobre el gobierno igual que los gabinetes anteriores. El día viernes será la interpelación y la censura del ministro de Salud y la siguiente semana de la del ministro de Justicia”, fueron las palabras de Montoya tras finalizar la votación sobre la cuestión de confianza durante la madrugada del 9 de marzo.

