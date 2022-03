Pedro Castillo responde si irá este 28 de marzo al Congreso: “Si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré”

Presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República.

“Cuando nosotros estamos dando el mayor de nuestros esfuerzos no podemos distraernos en agendas ajenas al país, mientras estamos destinando el esfuerzo y el presupuesto para la educación, otros responden con otros términos en la calle”, señaló Castillo en el distrito de Pachacámac.

“No podemos perder el tiempo en algunas confrontaciones, nosotros hemos venido a cerrar las brechas en educación, esta infraestructura que es una deuda inmensa”, enfatizó.

PEDRO CASTILLO RESPONDE SI IRÁ AL CONGRESO ESTE 28 DE MARZO

Este lunes, Pedro Castillo también estuvo en el reinicio de clases del IEI 197 Niño Jesús de Praga, en el distrito de Lurigancho. Durante su corto acercamiento con la prensa, el mandatario fue interrogado sobre su asistencia al congreso este 28 de marzo, por lo que respondió de manera efusiva.

“Ustedes saben cómo funcionan las cosas, mientras yo hablo de pistas, veredas, agua, desagüe, de atención a la salud, otros nos preguntan si voy a ir al Congreso: Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré, si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, dijo.

Tras esta respuesta, inmediatamente volvió a dirigirse a los padres de familia que se encontraban en los exteriores de la escuela y les aseguró que estará vigilante de la educación de sus hijos y del bienestar de la población.

“Queridos vecinos en este Perú hay mucho por hacer, y los que tenemos buena voluntad, los que venimos de abajo, los que hemos comido polvo, los que hemos sufrido hambre, sed, sabemos cómo está el país, pero hay cierto sector, un minúsculo sector, que ese dinero que debe servir para darle a los niños, [lo utilizan] para hacer gritar al mismo ciudadano ‘corrupto, corrupto’”, expresó.

Asimismo, el jefe de Estado, señaló que la educación no tiene que ser una política de gobierno sino de Estado. Es por ello, que precisó que solicitará incluir el tema educación en la agenda de la reunión del Acuerdo Nacional, prevista para el sábado 26 de marzo.

Pedro Castillo y su saludo a los miembros de la oposición del Congreso. VIDEO: TVPerú

“Invoco a las fuerzas políticas e instituciones, gremios, organizaciones de la sociedad civil, a abordar este tema que es estructural. Si no educamos a la población otro será el destino, no podemos esperar 200 años más de olvido”, manifestó Pedro Castillo Terrones.

PEDRO CASTILLO SE MANIFIESTA SOBRE INGRESO LIBRE A UNIVERSIDADES

Durante su visita a Pachacamac, Pedro Castillo anunció que el Ejecutivo ya tiene listo el proyecto que plantea el ingreso libre a las universidades públicas.

“El Ministerio de Educación, el gabinete, ya tiene listo el proyecto de ley que será enviado al Congreso de la República para que nuestros hijos que terminan la secundaria tengan la oportunidad del acceso libre a las universidades del país”, manifestó.

Por otro lado, según el Ministerio de Educación, este lunes 21 de marzo retornaron a las aulas un 20% (1.362.334) de estudiantes que pertenecen a 5 mil 797 colegios de educación básica de todo el país.

El 14 de marzo volvieron a las escuelas 4.289.233 estudiantes que pertenecen a 54.791 colegios públicos a nivel nacional y el próximo lunes 28 de marzo regresará el último grupo, en las regiones de Apurímac y La Libertad. Esto da una cifra de 6.797.295 escolares matriculados en 84.917 instituciones educativas de todo el país.

