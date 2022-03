Congreso de la República interpelará hoy a los ministros Hernán Condori y Ángel Yldefonso

Ministros de Salud y de Justicia se presentarán ante el Congreso el 16 de marzo

El Congreso de la República interpelará hoy, miércoles 16 de marzo, a los ministros de Salud, Hernán Condori, y de Defensa, Ángel Yldefonso. Ambos titulares están citados para las 9:00 a.m. y mediodía, respectivamente.

El ministro de Salud, que será el primero en responder ante el Parlamento, afrontará dos interpelaciones, cuyos autores son los congresistas Jorge Montoya, de Renovación Popular, y Diego Bazán, de Avanza País. Ambas fueron aprobadas en el pleno con 76 y 77 votos, respectivamente.

Serán 17 preguntas en total que Condori deberá responder y aclarar si tiene alguna especialización en ginecología u oncología y sobre la promoción del ‘agua arracimada’, entre otras cosas.

Además, tendrá que informar sobre la renuncia del equipo consultivo para el proceso de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa), si el primer ministro Aníbal Torres lo contactó antes de su designación o si fue propuesto por él para el cargo. También deberá aclarar las consecuencias a las que llegó la contraloría al incluirlo en un informe de auditoría sobre la contratación y operatividad de un tomógrafo en el Hospital II-2 La Merced, entre otras interrogantes.

Condori, tras conocer la aprobación de la interpelación en su contra, se pronunció en Twitter y aseguró que asistirá al Congreso “a responder con objetividad y transparencia, como debe ser en toda democracia”.

“Soy respetuoso del equilibrio de poderes y del control político que realiza el Congreso de la República. Habiéndose aprobado la interpelación para este 16 de marzo, asistiré a la representación nacional a responder con objetividad y transparencia,como debe ser en toda democracia”, escribió.

MINISTRO DE JUSTICIA

Ángel Yldefonso, ministro de Justicia, por su parte tendrá que presentarse ante el Pleno del Congreso al mediodía donde responderá el documento de interpelación, presentado por congresistas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú y el Partido Morado.

“Respetuoso de la Constitución y el Reglamento del @CongresoPeru, acudiré a responder las preguntas de los congresistas. Durante mis 25 años de trayectoria, no he tenido sanciones penales ni administrativas y he antepuesto siempre el respeto a la Ley y el servicio a la ciudadanía”, dijo Yldefonso en Twitter.

Al ministro de Justicia se le pide detallar los cargos y funciones que ha cumplido como funcionario, los cuestionamientos a su gestión como procurador adjunto regional de Áncash y las 70 denuncias por negligencia en su contra cuando se desempeñaba en ese cargo y si tiene a la fecha algún proceso administrativo disciplinario ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, si la declaración jurada de intereses que presentó fue elaborada cumpliendo la Ley 31227, cómo garantiza la independencia y autonomía de los funcionarios a su cargo, entre otros temas.

¿CÓMO SE VOTARÁN LAS INTERPELACIONES?

De acuerdo al artículo 131 de la Constitución Política del Perú: “Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos”.

“La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del quince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión”.

Asimismo, “el Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo”.

MOCIÓN DE CENSURA

Cuando la exposición del ministro no satisface las interrogantes planteadas por el Poder Legislativo, se puede devenir en una moción de censura.

La moción de censura está contemplada en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y se trata de hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministro o de los ministros por separado.

El segundo párrafo de este artículo señala que toda moción de censura debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día calendario después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más del 50% del número legal de miembros del Congreso.

De aprobarse la moción de censura, el Consejo de Ministros, o ministro censurado, debe renunciar. El presidente de la República acepta la renuncia dentro de las 72 horas siguientes.

