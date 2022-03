Carlos Barraza responde a Vanessa López, quien le recordó que tenía dos hijas y no una: “Querer a una más que otra sería abominable”

Carlos Barraza aclara que quiere a sus dos hijas por igual. (Foto: ATV)

Carlos Barraza fue consultado por las conductoras de América Hoy sobre su expareja Vanessa López, quien le recordó que tiene dos hijas, no solo una. Esto después que Gaela Barraza ganara la corona en el Miss Perú La Pre. Aunque se mostró bastante incómodo por la consulta, el artista aclaró que no tiene preferencia por ninguna de sus pequeñas, y tan solo que alguien lo crea es abominable.

“Para nadie es un secreto que tengo dos hijas y a mis dos hijas las amo por igual... Querer a una hija más que otra sería abominable, imposible en mi caso. A mis dos hijas las quiero por igual. Desgraciadamente, se llevan muchos años de diferencia, Gaela tiene 14 y Emiliana tiene 2, pero eso no significa que no quiera a Emiliana , que es tan bebita y que es idéntica a nosotros, es la copia de mi madre, de su abuela, para yo tener una preferencia con ella. Jamás tendría una preferencia por una o la otra”, señaló el cantante.

Asimismo, respondió al reclamo de Vanessa, quien indica que no va a recoger a su hija ni le dedica tiempo. “Hay cosas que ustedes no saben, que tampoco tengo por qué decirlas al público, pero lo que sí puedo decirles es que la semana pasada me internaron de emergencia en la clínica, tengo un diagnóstico reservado... eso lo puse en mis redes, pero no lo hice para decir que por eso no veo a mi hija”, explicó.

¿QUÉ DIJO VANESSA LÓPEZ?

Hace unos días, Vanessa López arremetió contra Carlos Barraza a través de sus redes sociales. Aquí la joven hizo un inesperado comentario sobre la coronación de Gaela Barraza en el Miss Perú La Pre.

“Todo lindo, todo bello, pero te recuerdo que tienes dos hijas, no solo una. A la que no recoges ni visitas hace dos semanas porque siempre paras ‘enfermo’. ¿Para qué entonces la demanda de visitas? Si sigues incumpliendo los horarios”, expresó López.

CARLOS BARRZA DEFIENDE A SU HIJA GAELA DE CRÍTICAS

Carlos ‘Tomate’ Barraza sacó cara por su hija Gaela Barraza tras su polémica coronación en el Miss Perú La Pre junto a Kyara Villanella y Alondra Huárac, hijas de Keiko Fujimori y Nilver Huarac, respectivamente.

El cantante se presentó en el set de En boca de todos hace unos días, y no dudó en pronunciarse sobre las constantes críticas que reciben las denominadas ‘hijas de los famosos’ y las denuncias de presunto favoritismo por parte de algunas excandidatas.

Es aquí donde Tula Rodríguez comenzó preguntándole al cantante: “¿No te parece mucha casualidad que de las cuatro ganadoras, tres sean de los papás que el público conoce?”

Ante ello, el salsero aseguró que él también se ha hecho la misma pregunta, pero todo se trataría de una simple coincidencia pues las ganadoras también cuentan con el talento suficiente para representar al Perú en concursos de belleza.

“Así como tú me has hecho esa pregunta, yo misma me la he hecho a mi mismo. Es una gran coincidencia (...) Si a eso tú le sumas el valor agregado de la belleza que tienen las 3, ¿Cuál es el problema? si las tres son bellas, son extrovertidas, hablan bien, están bien educadas, entonces de qué hablamos”, expresó.

Finalmente, contó que su primogénita de 14 años ha estado en otras academias de modelaje para prepararse e ingresar al Miss Perú La Pre. Además, dejó en claro que a él las criticas no le afectan, pero que a su hija sí y pidió que dejen de ofenderla.

“A mi díganme lo que quiera, no tengo ningún problemas y estoy bañado en aceite, pero con mi hija y con las otras niñas no se metan (...) Las niñas no tienen porque rendirse. es un tema de aprendizaje”, dijo muy firme.

