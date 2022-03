Tula Rodríguez quiso tener un segundo bebé con su difunto esposo. (Foto: Instagram)

Tula Rodríguez descartó la posibilidad de convertirse en madre por segunda vez. Esto lo reveló a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram cuando decidió interactuar con sus seguidores en la dinámica de la caja de preguntas que ofrece dicha red social.

Como se sabe, la conductora televisiva tiene una hija con su difunto esposo Javier Carmona, quien actualmente tiene 13 años y no duda en presumirla a través de sus redes sociales. Ella anunció su embarazo en El Escuadrón, fenecido programa que conducía años atrás. En vivo y en directo, confesó que hizo ‘clic’ con el empresario.

Ambos se convirtieron en padres en el 2008. Pese a haber pasado poco más de 10 años de relación antes de que el padre de su hija entrara en coma, Tula Rodríguez no llegó a embarazarse nuevamente.

La razón de ello fue revelado este último 19 de marzo, dejando sorprendidos a propios y extraños. La también actriz contó que se sometió a un tratamiento para poder concebir a un segundo bebé, pero no funcionó.

“No, definitivamente no. Yo ya tengo a Valentina. Te cuento que, cuando estuve casada, me hice un tratamiento para volver a tener un hijo y no pude. No sabes todo lo que hice. Hormonas y todo y no se dio. Y ahora (no)”, expresó.

Recordemos que en agosto del 2018, Carmona fue sometido a una operación cardiovascular luego de haber sufrido un infarto. Aunque su estado de salud estuvo en reserva, se supo después que la falta de oxígeno por más de cinco minutos provocó que su mal evolucione a un aneurisma con derrame cerebral, lo que lo llevó a entrar en estado vegetativo persistente.

Tula Rodríguez revela que se sometió a tratamiento para quedar embarazada por segunda vez con Javier Carmona. VIDEO: Instagram

Tras dos años en estado de coma, Javier Carmona falleció el 30 de septiembre de 2020 a los 56 años. Horas después de su comentado deceso, Tula Rodríguez se pronunció en En Boca de Todos para contar que no la estaba pasando bien, pero que sería fuerte por su hija Valentina.

Sin embargo, hasta la actualidad Tula Rodríguez no puede evitar derramar algunas lágrimas cuando le preguntan sobre su matrimonio y apasionado romance con el empresario.

TULA RECORDÓ QUE INGRESÓ A LOS 15 AÑOS A LA TELEVISIÓN

Tula Rodríguez no ha olvidado que logró ingresar a la televisión cuando solo tenía 15 años. La conductora de televisión se sinceró y reveló que no le gustaría que su incursione en la pantalla chica a tan corta edad.

“Tenía menos de 15 años, era una niña, no entiendo cómo, yo me muero si mi hija lo haría. Primero me fui a un concurso de “Señorita Lima” y perdí obviamente (...), luego me dijeron para entrar al staff de bailarinas, yo casi me asusto porque estaba en el colegio, fui al casting con mi mamá y Julio Zevallos era quién decidía y él dijo que esa chiquita se quedé, me hizo bailar y así quedé”, reveló.

Asimismo, la popular ‘Peludita’ dio a conocer que fue Michelle Alexander la primera en convocarla para que incursione en el mundo de la conducción, algo en que se desempeña hasta el día de hoy.

“Michelle Alexander me llamó para hacer conducción y era entre dejar las tangas y la conducción. Yo ganaba mucha plata, pero tenía ganas de hacer otras cosas, de retarme y fui, me arriesgue y sí pues he hecho varias cosas”, comentó.

