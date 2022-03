Tula Rodríguez se pone nerviosa cuando le preguntan sobre su último beso ¿Qué respondió?

Tula Rodríguez no quiso revelar detalles de su último beso. (Foto: Composición)

Durante su participación en el programa Estás en Todas, Tula Rodríguez se sometió a una serie de preguntas incomodas realizadas por Choca Mandros. La conductora de En Boca de Todos debía responder con la verdad o de lo contrario sería sometida a una castigo.

Fue así que la popular ‘Peludita’ se animó a revelar algunos detalles de su vida privada, esto sin imaginar que el conductor de televisión le iba a consultar sobre su situación sentimental, algo de lo que ha evitado mencionar desde que su esposo Javier Carmona falleció.

En un momento de esta divertida secuencia, Choca Mandros le consultó a la conductora de televisión cuándo había sido la última vez que dio un beso. “ ¿Cuándo fue la última vez que has dado un beso en la boca con ‘lenguado’ y a quién? ”, le dijo.

Al escuchar la pregunta Tula Rodríguez no pudo evitar mostrarse bastante nerviosa y decidió no responder nada para evitar alguna polémica, por ello, no tuvo más opción que cumplir con el castigo que le impuso su compañero de trabajo.

Por no responder la consulta la conductora de En Boca de Todos debía de tomar un shot de jugo de limón. “ El limón es saludable y chupa panzas ”, comentó entre risas la también actriz.

NO TRABAJARÍA CON BRUNELLA HORNA

Otras de las preguntas que debía responder Tula Rodríguez era acerca de las personas con las que no compartiría un set de televisión. Entre las opciones se encontraban Rebeca Escribens, Natalie Vértiz, Valeria Piazza y Brunella Horna.

La conductora de televisión en ese mismo momento dejó en claro que no podría trabajar al lado de Brunella Horna, pues en estos momentos ella se encuentra en otro programa y trabajando para una productora que es su competencia dentro de América Televisión.

“ Con Brunella Horna (no trabajaría) porque ya está trabajando en otro lado y encima está con otro productor ”, señaló en medio de las risas Tula Rodríguez. Cabe precisar que por esta respuesta ella se libró de comer carachama.

Tula Rodríguez enviudó hace casi dos años y hasta el momento no se le conoce una pareja sentimental.

KYARA VILLANELLA RECHAZA HABLAR CON TULA RODRÍGUEZ

Kyara Villanella y algunas de las participantes del Miss Perú La Pre se presentaron en el programa En Boca de Todos, donde Tula Rodríguez es la conductora, por lo que quiso comunicarse con la hija de Keiko Fujimori para hacerle un par de preguntas, esto sin imaginar que sería rechazada.

“Hola, Kyara. ¿Pásale el micro, amor, si?”, dijo la presentadora. “En estos momentos prefiere no hablar”, comentó la organizadora Mónica Chacón, quien señaló que la menor de 14 años no deseaba hablar debido a que se encontraba bastante nerviosa por el concurso.

