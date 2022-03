Magaly Solier se quiebra en entrevista al hablar de sus hijos tras perder la custodia

Magaly Solier regresa a la pantalla grande con Lina en Lima. (Foto: Día D/ ATV)

Magaly Solier regresa a la pantalla grande con la cinta Lina en Lima, proyecto que la ilusiona mucho. La cinta se estrena en Perú este 24 de marzo, ante ello, la actriz no dudó en brindar una entrevista a Día D, donde contó su experiencia en esta película. Además de abrir su corazón y hablar sobre sus hijos, con quienes no vive tras perder la tenencia.

Como se recuerda, la artista está separada de sus hijos desde hace 7 meses, luego que su expareja la acusara de maltratarlos física y psicológicamente . Ya ha pasado el tiempo y Magaly Solier, lógicamente, aún no cura las heridas. La artista no puede evitar quebrarse cuando le preguntan sobre la situación que enfrenta.

Tras se consultada por cómo son sus días sin dos de sus tres pequeños, la actriz de Lina en Lima indicó: “En el camino se van cruzando cantidades de retos, y llegas a un momento donde…”. Magaly se quiebra y hace una pausa para intentar ser fuerte. “No quiero llorar, me ilusiono mucho aquí, me voy, llego, me voy, pero sabiendo que, a una distancia, tengo un tesoro tan enorme”, explicó la actriz.

Desde que incursionó en la actuación, trabajo a Magaly Solier no le ha faltado, siendo incluso galardonada y reconocida por su talento. Sin embargo, la felicidad no es completa, ni lo será mientras siga alejada de sus hijos.

“Qué madre no va a extrañar (a sus hijos), pero yo los veo y es como si estuvieran”, dijo la ayacuchana, quien no dudó en dedicarles un mensaje. “Los amo, pronto nos vamos a ver, y si no estoy en Perú, ya vendrán por mí. Obedezcan a papá”, acotó la actriz muy conmovida.

La recordada protagonista de La Teta Asustada contó que no tiene tiempo para sentirse sola, pues siempre está realizando labores en su chacra. Como se recuerda, Solier vive en Huanta desde los 8 años. Junto a su madre se apoyan en las actividades del campo.

“No me siento sola porque tengo miles de cosas que hacer, y si siento que necesito un respiro del trabajo, me voy donde mi mamá, pero siempre estoy ocupada, siempre ha sido mi vida así desde los 8 años”, contó.

SOBRE LINA EN LIMA

Magaly Solier señaló que Lina en Lima es una de las cintas en donde más se ha sentido cómoda, pues se divirtió mucho. Cabe indicar que esta producción está protagonizada por la peruana y fue dirigida por la cineasta chilena María Paz González.

Esta semana, Lina de Lima presentó su tráiler oficial, un nuevo afiche y la confirmación de su estreno para el 24 de marzo. En esta película, la artista sorprenderá con un personaje soñador y lleno de energía, será una madre migrante en Santiago de Chile, que pese al dolor de la separación de su familia, no pierde la fuerza y la alegría. Apoya a la distancia a su familia, trabajando como empleada doméstica en la casa de una familia acomodada en Santiago de Chile. Anualmente siempre regresa al Perú para ver a su hijo, quien cada vez la extraña menos.

Sin embargo, en lugar de ser un relato triste, la cinta intenta plasmar la fuerza de Lina intentando ser feliz. En esta película también veremos a la actriz bailar y cantar.

