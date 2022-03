Gaby Zambrano se defiende de críticas tras acusar de acoso sexual a Gerardo Zamora: “Lo reafirmo, lo que conté es verdad”

Gaby Zambrano se reafirma en su confesión contra Gerardo Zamora.

Después que se filtrara en los medios de comunicación una transmisión en vivo que tuvo con sus fans a través de Tiktok, donde confiesa que sufrió acoso de parte de Gerardo Zamora, Gaby Zambrano usó su cuenta de Instagram para defenderse de los ataques que viene recibiendo de parte de usuarios que le cuestionan por qué decidió hablar recién. Como se recuerda, la cantante indicó que vivió esta experiencia cuando solo tenía 16 años y no supo cómo reaccionar.

“Lo único que diré es que yo no miento y no gano nada con esto. Esta situación ha sido solo la experiencia más leve que he tenido si de acoso hablamos. Lo que conté es verdad, no me interesa utilizarlo para nada, pero ya que se hizo de conocimiento mi testimonio por los medios, lo reafirmo. Y espero pueda ayudar a otras mujeres que tal vez no se han atrevido”, escribió la artista, quien adjunto varios pantallazos de los ataques viene recibiendo.

En efecto son muchas las personas que le indican que muy tardó hizo su confesión y que era innecesario. Este tipo de cuestionamientos fastidiaron a la joven, quien se vio en la necesidad de aclarar su situación.

“No es que me levanté y decidí de la noche a la mañana denunciar a alguien. Fue en una conversación en mi TikTok live con mis seguidores y salió el nombre del actor (Gerardo Zamora). Fue así que recordé la mala experiencia. Nunca pensé que iba a rebotar la noticia. Sin embargo entiendo por que el señor tiene varias denuncias”, indicó Gaby Zambrano.

Asimismo, también publicó unos pantallazos de personas que también cuentan ser testigos de los acosos que ha cometido el actor de La Reina del Sur 3.

Gaby Zambrano se defiende de ataques. (Foto: Instagram)

LA CONFESIÓN DE GABY ZAMBRANO

La cantante Gaby Zambrano sorprendió en su red social al confesar que fue víctima de acoso sexual de parte dela actor Gerardo Zamora. La joven señaló que esta experiencia la vivió cuando era menor de edad. “Tenía 16 años”, contó la joven.

Zambrano confesó que no supo reaccionar en aquel momento, sin embargo, hoy en día sabe que lo que sufrió es un delito.

“Era una niña de 16 años, o sea, yo ahorita digo, ¿por qué chu*** le contestaba los mensajes, no? Pero en ese momento, yo no sabía, pensé, o sea, estaba viendo a un actor conocido, famoso, que me estaba hablando y yo le respondía, pero felizmente nunca accedí a ir a su casa, ni nada. Sí, lo de Gerardo, sí”, dijo la cantante en medio de una transmisión en vivo con sus fans en su cuenta de TikTok.

“Yo he visto bastantes denuncias de él y me consta, porque a mí misma me ha querido llevar a su casa. De repente, como les digo, yo nunca le he hecho caso, ni nada, pero había otras chicas que sí y no las juzgo. Porque ellos saben cómo hacerlo, saben como manipular. Sí, acosa y debe seguir acosando porque eso no cambia”, acotó.

Gerardo Zamora es acusado de acoso sexual por la cantante Gaby Zambrano. (Video: Instagram)

