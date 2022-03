Kyara Villanella y Gaela Barraza clasifican a la semifinal del Miss Perú La Pre

Kyara Villanella y Gaela Barraza dentro del top 10 del Miss Perú La Pre. (Foto: Instagram)

Cumple uno de sus sueños. Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Marc Vito Villanella, logró clasificar hasta la semifinal del Miss Perú La Pre, certamen de belleza que es organizado por Jessica Newton y que busca encontrar a las futuras reinas de belleza.

Sin embargo, la nieta del expresidente Alberto Fujimori no fue la única que llegó hasta esta estancia del concurso, también lo hizo Gaela Barraza, hija del conocido conductor radial ‘Tomate’ Barraza.

Ellas se han mostrado unidas desde que inició este certamen de belleza y han logrado mantenerse unidas en esta recta final. Cabe precisar que ellas fueron las primeras en ser anunciadas dentro del top 10 del Miss Perú La Pre.

Antes que se dieran a conocer los nombres de las menores que iban a estar dentro de la siguiente etapa, Kyara Villanella llamó la atención de muchos televidentes, pues ella se negó a darle una entrevista a Tula Rodríguez. De acuerdo a la menor de 14 años, se encontraba muy nerviosa como para hablar con ella.

Pese al bochornoso momento, esto no influenció para que el jurado tome la decisión de elegirla entre las jóvenes más hermosas del país. Cabe precisar que ella clasificó al top 10 en segundo lugar.

QUIERE TENER NOMBRE PROPIO

Una de las razones por las que Kyara Villanella se animó a postular al certamen de belleza fue para hacerse un nombre propio en los medios de comunicación, pues ella desde hace algunos años es conocida por ser la hija de Keiko Fujimori, algo por la que no quiere ser recordada por mucho tiempo.

Asimismo, debido a que sus videos en TikTok se ha hecho viral y cuenta con miles de seguidores, la joven de 14 años señaló que el Miss Perú la Pre le dará la oportunidad para que las personas no sola la conozcan físicamente, sino también puedan ver sus sentimientos.

“ Estoy en este concurso porque es una oportunidad que me conozcan no solo por fuera sino por dentro y que podamos mostrar nuestra belleza interior ”, explicó la joven en una entrevista.

De otro lado, Kyara Villanella reveló que su mamá le ha enseñado un poco de modelaje y ha expresarse en público, algo que ella no sabe manejar muy bien hasta el momento, pues se pone muy nerviosa cuando tiene una cámara de televisión al frente.

“Mi mamá, creo que ha hecho pasarela antes, entonces me ha ayudado bastante también. Además, en locución y oratoria porque ustedes saben que sabe habar bien, entonces me ha enseñado con la postura, los ojos, la voz, la tranquilidad ”, comentó.

La hija de Keiko Fujimori, junto a la primogénita de 'Tomate' Barraza, lograron ubicarse en el top 10 del Miss Perú La Pre.

KYARA VILLANELLA SE INDIGNA POR POLO DE 50 SOLES

En una transmisión en vivo, Kyara Villanella se mostró totalmente sorprendida al querer comprarse un polo en Gamarra, pues nunca imaginó que debía de pagar 50 soles, un preció que le pareció exagerado, asegurando que con ese dinero podría comprar comida como pan y papa.

“Había unos polos hermosos, pero cuando le pregunté a la señorita que cuánto está ese polo, me dijo ‘50 soles’... ¡Un polo 50 soles! Y yo me quede así (sorprendida) Yo con 50 soles me compro 50 panes... con papa”, dijo.

