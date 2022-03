Dalia Durán explica por qué llegó tarde en su primer día de trabajo

Dalia Duran llegó tarde a su primer día de trabajo. (Foto: composición)

Dalia Durán llegó tarde a su primer día de trabajo y la prensa, que la esperaba afuera de las instalaciones, no dudó en preguntarle sus razones. Como se recuerda, desde que la cubana fue desalojada de su departamento de Magdalena, muchos la han cuestionado por no trabajar. Ante ello, la expareja de John Kelvin indicó que siempre lo ha hecho y no hará caso a las críticas. En esta oportunidad, la rubia explicó que llegó fuera de hora porque recién se está adecuando al horario.

Dalia señaló que se está acostumbrando a viajar de Comas, donde actualmente vive, hasta el restaurante ‘La gran concha’, en La Victoria. Sin embargo, el tráfico le jugó en contra a pesar de haber salido de su casa con anticipación. Asimismo, indicó que cuenta con otro trabajo.

“Es mi compromiso de trabajo, me he demorado, pero es que recién me estoy acomodando. Yo estoy trabajando y es lo que siempre he hecho toda mi vida. Recién me estoy acostumbrando a venir desde ahí (Comas), son dos horas que me he demorado. Tenía que dejar la comida hecha a mis hijos”, señaló a El Popular.

Cabe recordar, la cubana también ha sido juzgada tras ser vista en un salón de belleza, a ´pesar de no contar con la economía suficiente. Ante ello, Duran señaló que parte de su trabajo es conservar una buena imagen.

“Es parte de mi trabajo estar arreglada… el resto lo que opinen no me interesa, porque yo no vivo de eso”, dijo en “América Hoy”, aclarando que no es el único trabajo que tiene.

“Los fines de semana trabajo como anfitriona aquí en la cevichería y luego me voy a un karaoke en la avenida El Polo. Los días de semana estoy haciendo mis activaciones en una clínica estética y salones de belleza”, explicó.

Finalmente, Dalia Duran agradeció a sus vecinos por apoyarla cuidado a sus hijos mientras sale a trabajar. “Me están apoyando bastante, no me puedo quejar. Incluso una vecina me ha apoyado hoy cuidándolos para que yo pueda venir a trabajar”, agregó.

ANDRÉS HURTADO INDICÓ QU CUMPLIÓ CON AYUDA A DALIA DURAN

El conductor Andrés Hurtado es una de las figuras de la televisión que se dedicó a ayudar a Dalia Durán con el alquiler de una vivienda por el periodo de medio año mientras ella buscaba un trabajo para costear los siguientes meses. Además sus hijas, Gennesis y Josetty Hurtado, pagaron la deuda de casi 50 mil soles que debía a los dueños de su anterior condominio.

Sin embargo, la aún esposa de John Kelvin, volvió a presentarse en algunos programas de espectáculos para contar que fue desalojada del departamento que le alquiló el presentador televisivo en el distrito de Magdalena.

Ante ello, el conductor de ‘Sábado con Andrés’ volvió a pronunciarse sobre la cubana y solo se animó a desearle lo mejor evitando comentar mucho al respecto para evitar malos entendidos en una entrevista a un medio local.

“Le deseo lo mejor a Dalia, nosotros hemos cumplido con todo el apoyo que le hemos brindado”, dijo el popular ‘Chibolín’ para El Popular.

Andrés Hurtado asegura sentirse satisfecho con la ayuda que le ofreció a Dalia Duran. (Foto: Instagram)

